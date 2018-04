Brasilianske Rafael da Silva kom til Manchester United som 18-åring i 2008, og hadde håpet på å kunne bli lengst mulig i klubben.

Det ble det imidlertid en endring på da nederlandske Louis van Gaal overtok som manager i 2014.

I et intervju med ESPN avslører den nå 27 år gamle backen at han omtrent umiddelbart etter Van Gaals ankomst fikk beskjed om at han ikke lenger var ønsket i klubben.

– I sin første sesong kalte Van Gaal meg inn på kontoret og sa: «Du kan få lov til å reise, forteller Rafael da Silva.

Og fortsetter:

SPILLER I LYON: Rafael da Silva forlot United til fordel for Lyon i 2015. Foto: Jeff Pachoud

– Møtet varte bare i ett minutt. Det var det. «Du skal få lov til å reise», var det eneste han sa. Det tok litt tid før jeg forlot klubben, men jeg var desperat etter å reise. Og det gjør meg trist, fordi jeg elsket alt med Manchester United, sukker brasilianeren i .

– Jeg var rasende

Et par dager etter møtet med Van Gaal fikk Rafael en SMS han ikke akkurat satte pris på.

– Van Gaal skrev til meg med beskjeden «Du ve hvordan fotball er». Jeg kunne ikke tro det. Han snakket aldri til meg, og så skriver han til meg at han ønsker meg lykke til videre. Jeg skrev «takk» til ham. Jeg var høflig, men jeg var rasende, konstaterer brasilianeren.

Rafael da Silva ble sommeren 2015 solgt til franske Lyon og signerte på en fireårskontrakt med klubben.

I sin siste sesong i Manchester United fikk den brasilianske backen med seg elleve kamper – mot 28 kamper sesongen i forveien.

– Ble advart før Van Gaal overtok

Rafael hevder at han ble advart av flere spillere før Louis van Gaal overtok som manager i Manchester United.

– Da det ble offentliggjort at Van Gaal skulle ta over, ringte fire-fem personer til meg, deriblant flere spillere, for å si at han ikke likte brasilianske spillere. De minnet meg om hva som hadde skjedd med Rivaldo i Barcelona, og at van Gaal havnet på kant med ham der. Men jeg trodde ikke på det, sier Lyon-spilleren.

Louis van Gaal fikk for øvrig sparken i Manchester United sommeren 2016 etter å ha ledet klubben til FA-cuptriumf. Han ble erstattet av José Mourinho.

Van Gaal har ikke hatt trenerjobb siden han fikk sparken på Old Trafford.