Ivrige syklister har igjen begynt å dukke opp langs veiene, og enkelte bilførere hisser seg opp når de havner bak en gruppe syklister de ikke kommer seg forbi.

Medlemmene i Nesodden sykkelklubb er opptatt av hvordan de oppleves av andre trafikanter. De har et sett med regler de følger når de er ute og trener.

Syklistene passer på at ikke mer enn to syklister kjører i bredden. De sørger også for at ikke mer enn 10-15 syklister trener sammen.

– De aller fleste syklistene folk møter langs veien, er også bilister. Jeg vet også hvordan det er å ligge med bil bak en gruppe på 40 syklister. Vi prøver å være smidige, sier Erik Ramstad, leder i Nesodden sykkelklubb til TV 2.

Ikke brukbart med sykkelfelt

Han mener det har blitt mindre konflikter med bilister de siste årene.

– Det er litt sånn nå på våren at i løpet av kort tid kommer mange syklister ut på veiene. Det er en overgang for bilistene. Helt konfliktfritt er det ikke, vi ser jo folk som rister oppgitt på hodet. Men destruktive handlinger som å bli spylt ned med spylevæske opplever vi mye mindre av, sier Ramstad.

– Som bilist kan man oppleve at grupper av syklister kjører på veien selv om det er et sykkelfelt ved siden av. Hva skyldes det?

– Sykkelstier er egnet til sykkeltransport, ikke til trening for landeveissyklister. På en sykkelsti må man holde lav fart. Der kan det komme barn og folk med barnevogn. Alt mulig kan dukke opp bak en hekk på en sykkelsti, sier Ramstad.

– Trenger påminnelsen

I Nesodden sykkelklubb følger man Norges Cykleforbunds sykkelvettregler. Foruten at man ikke bør sykle i store grupper og ikke flere enn to i bredden, heter det i regelverket at man skal vise hensyn og slippe frem trafikken på passende steder om det sannes kø.

– At det er fokus på dette hvert år når telen slipper, er bare positivt, sier president Jan-Oddvar Sørnes i Norges Cykleforbund.

– Vi trenger denne påminnelsen om at vi må ta gjensidig hensyn til hverandre i trafikken. Dette gjelder både bilister og syklister, sier sykkelpresidenten.

Sørnes sier regelen om å sykle to i bredden er helt bevisst. Om en bil skal kjøre forbi én syklist, blir det gjerne tre kjøretøy i bredden – sykkelen, bilen som skal forbi og bilene som kommer imot. Ved å sykle to i bredden, simulerer man en situasjon med en reell forbikjøring.

Bruk sunn fornuft

Sykkelpresidenten appellerer til alle trafikanter om å ta vare på hverandre og bruke sunn fornuft.

– Det er viktigere å bruke fornuft og vurderingsevne enn at du på liv og død skal benytte din rett, enten man er syklist eller bilist. Det er i slike situasjoner, hvor folk står hardt på sin rett, at gnisninger kan oppstå, sier Sørnes.

– Er det farlig å sykle i en gruppe langs norske landeveier?

– Nei, jeg påstår at det er trygt så lenge folk følger regelverket, bruker sunn fornuft og er rause med hverandre.

Erik Ramstad sier klubbens medlemmer ofte snakker om sikkerhet på trening. Når en gruppe er ute og sykler, er det alltid kommunikasjon i gruppa slik at de bakerste syklistene kan gi beskjed forover om det dannes kø.

– Vi skal opptre på en måte som gjør at vi oppfattes positivt av bilister og gående, understreker Erik Ramstad.