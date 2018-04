I fjor skapte den tidligere Melodi Grand Prix-generalen Per Sundnes (51) internasjonalt rabalder da han ble kastet ut av Eurovision-fagjuryen. Og det skjedde dagen før han skulle gi sine stemmer i semifinalen, der Norges håp, Jowst, også deltok.

Torsdag kveld gjester han Stian Blipp sitt talkshow, og der forteller han hva som egentlig skjedde.

Hisset på seg to land

Fra før av er det kjent at rabalderet oppsto fordi han var med på NRK-programmet Adresse Kiev i forkant av Eurovision. Der diskuterte han musikk-konkurransen låt for låt sammen med andre fra musikk- og tv-bransjen.

– Dere snakket om det dere vil, og det førte til at du ble kastet ut av Eurovision-fagjuryen. Du klarte å hisse på deg et helt land? sier programleder Stian Blipp under onsdagens innspilling av programmet.

– Det var to land faktisk. Både Irland og Storbritannia sendte inn klager fordi jeg satt i fagjuryen. Det var fordi jeg sa på Adresse Kiev at låtene deres sugde, og aldri burde være i en finale, forteller han.

Rakket ned på landene

Det var altså de munnrappe kommentarene til Sundnes som satte sinnene i kok i Eurovision-landene. Men Sundnes stoppet ikke der.

– Da begynte irsk radio og tv å ringe meg for å gjøre intervjuer. Da ble jeg litt sånn Bodø-kul og sa at «dere får ringe når dere har vært i den semifinalen, så får vi snakkes da. For dere suger så jævlig», sier Sundnes, og ler.

Han blandet rollen som Eurovision-kommentator med den noe høytidelige rollen som fagjury-medlem.



Dermed argumenterte deltakerlandene med at Sundnes var forutinntatt, og at han allerede hadde bestemt seg for at låtene ikke skulle gå videre til finalen.



I prinsippet skal ingen bedømmes før man har sett sceneshowet på juryprøvene. Først da kan medlemmer av fagjuryen bestemme seg for hvem som er bra nok for finalen. I tillegg skal de ikke avsløre hva de mener offentlig.

– Det er en menighet

Klagene ble tatt opp av EBU, og Sundnes måtte erstattes av musikkmanageren Erland Bakke.

– Men hvordan kan et program som er spilt inn på norsk i Norge, skape uro i hele Europa? spør Blipp.

– Dette er litt sånn som fotballsupportere. De følger med, det er en menighet som er veldig tro, og de følger med på alt som skjer. Så for å finne ut hva Norge kommer til å stemme, så ser de på det. De følger også med på alle nasjonale finaler, sier Sundnes.

TV 2 har snakket med MGP-general Stig Carlsen i NRK, og han kan bekrefte at Sundnes ikke er med i årets fagjury heller.

– Vi lærte i fjor at det ikke var så lurt å ha med et jurymedlem som også skal uttale seg på TV i forkant. Derfor har vi gitt jobben til noen andre i år. Det er nok lurt at det er en gjeng som sitter stille i båten og ikke uttaler seg før de har gitt poengene sine. Vi er veldig glade for å ha med Sundnes i Adresse Lisboa – han er god på både å snakke opp land, og å uttale seg om ting han ikke liker, sier Carlsen.

Hemmelig jury i år

Det var Carlsen som tok avgjørelsen om å fjerne Sundnes fra fjorårets jury.

– EBU hadde fått klager, så de ringte meg og sa de var bekymret. Da ringte jeg Per og sa at han fikk fri den dagen, sier Carlsen.

Selve poenggivingen skjer på NRK Marienlyst dagen før semifinalen går på TV. Da får den utvalgte juryen se hele sceneshowet på skjermer, og så må de levere stemmer som signeres og stemples av en politimann som er til stede.

Det er foreløpig ikke klart hvem som sitter i årets fagjury – og Carlsen mener den forblir hemmelig til etter stemmegivingen er over.