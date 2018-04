Han har avslått alle intervjuforespørsler angående en retur for Petter Northug på landslaget. Men i et intervju om Therese Johaugs comeback, kom landslagssjefen med en sterk antydning om at også skikongen er tilbake i varmen hos skiforbundet. Landslaget offentliggjøres først mandag, men TV 2 måtte selvsagt spørre likevel.

– Både Therese Johaug og Petter Northug på landslaget. Det blir jo fantastisk det her?

– Ja, det blir bare opptur det. Hvis begge to er tilbake på landslaget så er det en sann glede å bringe den norske suksesshistorien videre.

– Står du her og sier at Petter er tilbake?

– Ja, jeg håper selvsagt det at vi skal klare å få han tilbake, så får vi se på mandagen.

– Du er veldig hemmelighetsfull her nå?

– Ja, he, he. Det er viktig å bevare noen hemmeligheter.

Samles mandag

Løperne for neste års sesong skal presenteres på en pressekonferanse mandag ettermiddag. Og etter det TV 2 forstår, så er alt avklart med Northugs framtid innen den tid. Løperne samles til markedsoppdrag for Skiforbundets sponsorer. Og hvis Northug er blant de som er tatt ut, så kommer han til å stille opp på de samme aktivitetene som resten av troppen.

Lørdag går Northug Skarverennet på Geilo, og mandag avslørte på sin egen Facebookside at han vil gi beskjed i løpet av kort tid hva som blir hans karrierevalg framover.

Forrige lørdag fortalte han TV 2 at motivasjonen og lysten til å fortsette karrieren har steget voldsomt de siste ukene.

– Det var bra i NM, og det er klart at motivasjonen til å legge ned den treningen som trengs øker med å gå gode skirenn.