Den 12. april skulle forretningspartnerne og bestekompisene Rashon Nelson (23) og Donte Robinson (23) avholde et møte med den lokale forretningsmannen Andrew Yaffe på Starbucks i Philadelphia. Møtet skulle omhandle et potensielt eiendomsprosjekt kameratene hadde utviklet.

– Vi hadde en god grunn for å være der, og noe vi jobbet med, forteller Robinson til Accociated Press (AP) i det første intervjuet de har gjort siden hendelsen.

Fryktet for livet

Noe møte ble det ikke, for innen Yaffe dukket opp, var Nelson og Robinson satt i håndjern og satt i varetekt. Ifølge Nelson var han usikker på om han kom hjem i live.

– Hver gang jeg blir møtt av politiet, kan jeg ærlig innrømme at dette er en tanke som slår meg. Du vet aldri hva som kommer til å skje, forteller han.

Ifølge Nelson enset de ikke at noe var galt før politibetjentene kom gående mot dem.

– Ikke gjort noe galt

Før det hadde Nelson ønsket å låne toalettet, men blitt fortalt at det var forbeholdt betalende gjester, noe 23-åringen syntes var helt greit.

Deretter hadde en barista kommet bort og lurt på om de trengte hjelp. Kameratene hadde takket nei, og forklart at de ventet på en person for å ha et forretningsmøte.

– Når du vet at du ikke har gjort noe galt, hvordan reagerer du? Du kan enten være ignorant eller opptre sofistikert. Det var valget vi hadde, forklarer Nelson.

23-åringenes advokat, Stewart Cohen, mente de ble offer for en rasistisk motivert arrest. Etter flere timer i en fengselscelle ble mennene løslatt fordi statsadvokaten ikke ville tiltale dem for ulovlig ferdsel på andres eiendom.

Møtte direktøren

Kaffekjedens direktør Kevin Johnson tok initiativ til et møte med Nelson og Robinson for å beklage hendelsen personlig.

Ifølge AP møttes de mandag denne uken, og er nå i en meklingsprosess for å implementere endinger og varige løsninger for å unngå at slike feil blir gjort.

– Vi trenger en annen form for handling ... Ikke ord. Det er på tide å følge med og forstå hva som virkelig skjer. Vi vil også ha en plass ved bordet, avslutter Robinson.

Får følger

I en pressemelding publisert tirsdag denne uken skriver kjeden at alle deres 8000 kafeer i USA stenges hele ettermiddagen den 29. mai. Årsaken er at de til sammen 175.000 ansatte i kjeden skal kurses for å unngå rasistiske holdninger og diskriminering.

– Selv om dette problemet ikke er begrenset til å bare gjelde Starbucks, er vi forpliktet til å være en del av løsningen, sier direktør Kevin Johnson i pressemeldingen.

– Å stenge filialene våre for å lære opp de ansatte for å unngå rasistiske fordommer, er bare ett steg på en reise som krever dedikasjon fra alle i bedriften og partnerne våre.