Roar Asbjørn Fordal (65) fra Stjørdal ble for syv år siden lam i halve ansiktet etter en operasjon.

Operasjonen var nødvendig for å fjerne en svulst. Ansiktet hadde nå begynt å henge ned på den ene siden.

– Jeg fikk beskjed om at det var en mulighet for at skjevheten ville gå tilbake, men det gjorde det ikke. Det ble gradvis verre, forteller han.

Problemer med å uttale eget navn

Å bevege seg i store folkemengder var noe trønderen unngikk mer og mer.

– Mat rant ut av munnviken og jeg fikk gradvis mer problemer med å si mitt eget navn, forteller 65- åringen.

Den ellers så utadvente journalisten synes det var tungt med alle blikkene og det som fulgte fordi halve ansiktet hans hang ned på den ene siden.

NYTT ANSIKT: Etter å ha gått flere år med lammelser i halve ansiktet fikk Roar hjelp på Rikshospitalet. For første gang på mange år klarer han nå å smile med hele ansiktet. Foto: Hilde Bjærke, Plastikkirurgisk avd

– Noen bare kikket på meg, men andre spurte også om jeg hadde hatt slag. Den store endringen i ansiktet ble en stor påkjenning, innrømmer Fordal.

Likevel jobbet journalisten helt frem til han gikk av med pensjon, men lammelsen i ansiktet ble ikke bedre.

– Det var en ganske stor belastning å se slik ut, men jeg bestemte meg likevel for at dette skal jeg takle sier han.

Fikk nytt ansikt

Så en dag fikk han høre at det er hjelp å få. Han blir sendt til Oslo for å bli operert på Rikshospitalet.

Facialisparese: - Hvis nerven som styrer ansiktets mimiske muskulatur blir skadet, vil man få lammelse av ansiktsmuskulaturen (facialisparese).

- Munnviken faller ned, kinnet blir slapt, problemer med å lukke øyet og det kan være vanskelig å rynke pannen på den aktuelle siden. Det er mange årsaker til facialisparese.

- I 70 % av tilfellene finner man ikke noe årsak og da kalles tilstanden Bells parese. De vanligste årsakene hos de resterende 30% er herpes zoster infeksjon (helvetesild), nevroborreliose, akutt og kronisk ørebetennelse, skade direkte mot nerven eller svulster langs nerven.

- Ved hjelp av nøye klinisk undersøkelse, blodprøver og evt røntgenundersøkelse vil fastlege, øre-, nese-, halslege eller nevrolog kunne fastslå årsaken.

Kilde: plastiskkirurgi.no

– Roar hadde et øye som han ikke klarte å lukke og som gjorde det vanskelig for han når han skulle sove. Hornhinnen tørker ut og man kan i verste fall miste synet. Munnviken hang og han hadde vanskelig for å prate og smile, sier overlege Hilde Bjærke ved Plastikkirurgisk avdeling på Oslo universitetssykehus.

Trønderen gikk så gjennom to store operasjoner der det blant annet ble lagt inn gullodd og muskler ble flyttet på.

Når han ser tilbake på bilde fra tiden der han måtte sove med halvåpent øyet og talen var utydelig, blir han rørt.

– Det er helt fantastisk det jeg har vært gjennom. Det er et eventyr at jeg fikk denne muligheten, sier Fordal.

Både Fordal og Bjærke er opptatt av at de som sliter med tilsvarende som han blir henvist til et sykehus med plastikkkirurgisk avdeling.

– Når det finnes en mulighet til å rette opp i dette bør de få de samme mulighetene som jeg fikk, sier han.