24. mai 2016 blir amerikanske Aubrey Jayce Carroll meldt savnet.

Tidligere på dagen har 15-åringen fortalt foreldrene hjemme i småbyen Griffin i Georgia at han skal besøke en venn etter skoletid.

Han kommer ikke hjem igjen den kvelden, og dagen etter setter foreldrene igang en storstilt aksjon for å finne ham – men til ingen nytte.

Aubrey er som sunket i jorda. Han logger seg ikke inn på Facebook, og bruker ingen kredittkort som kan vise hvor han eventuelt befinner seg.

La igjen beskjed på telefonsvarer

Plutselig legger den savnede tenåringen igjen en kort beskjed på familiens telefonsvarer, og han ringer deretter en kamerat via FaceTime, men 30. mai blir det helt stille fra gutten.

Nå, to år senere, har han plutselig dukket opp igjen – og det i en pussig video på Facebook.

Da Aubrey forsvant i 2016, var håret kortklippet og skjegget på haka var veltrimmet. Han brukte stort sett alltid hvite og blå skjorter, nystrøkede bukser og hvite Nike-sko.

Nå er han 17 år gammel, og har skulderlangt, bustete hår, fullskjegg og tatoveringer – og han er svært fornøyd med sin nye livsstil, skriver CBS.

SAVNET PERSON: Slik så savnetmeldingen politiet sendte ut like etter at Aubrey Jayce Carroll ble meldt savnet 24. mai 2016. Foto: Politiet

Vinker og smiler

I en video som er lagt ut på Spalding County Sherriff's Facebook-side, dukker plutselig Aubrey, som fylte 17 år i januar, opp.

​– Hei, jeg er Aubrey Carroll. Det er hyggelig å se dere alle, sier 17-åringen i videoen mens han vinker ved siden av sheriff Darrel Dix.

TO ÅRS FORSKJELL: Til venstre ser du Aubrey slik han ser ut nå, og til høyre ser du hvordan han så ut før han ble meldt savnet. Foto: Politiet

I skrivende stund er videoen sett av nærmere 50.000, og kommentarfeltet er fullt av mennesker som lurer på hvor i alle dager gutten har vært.

Da Aubrey ble meldt savnet, var det hans tante Haley Hartley som var familiens talsperson.

– En femtenåring som Aubrey.... Noen vet hvor han er. Noen vet noe, og akkurat nå må vi bare få hjelp fra offentligheten. Hvis du vet noe, så vær så snill og få ham hjem, tryglet Haley overfor lokalkanalen WGXA.

På spørsmål om han har noe å si til de mange menneskene som har lett etter ham siden den gang, svarer han dette i videoen:

– Jeg vil takke dere alle for deres bønner og for å ha tatt vare på mammaen min. Jeg setter veldig pris på dere alle. Jeg har det bra. Jeg har smilt, og det bør dere også.

I videoen får ingen svar på hvor Aubrey har oppholdt seg i de to årene han har vært savnet.

Politiet vil heller ikke si nøyaktig hvor han ble funnet, eller hvorfor han uten forvarsel stiller opp i politiets video på Facebook.

«En gjeng fra Woodstock-tiden»

I en pressemelding skriver sheriff Dix at både lokalpolitiet i samarbeid med FBI fant Aubrey da han reiste rundt sammen med en gruppe som «for det meste så ut som en gjeng fra Woodstock-tiden i kles- og livsstilen».

Videre skriver han at det i etterkant har vist seg at Aubrey har hatt kontakt med politiet i alt fra Alabama til Arizona hele fem ganger mens han var savnet.

«Han reiste mye, fra Vestkysten til Midtvesten, sammen med mennesker som lever av byttehandel og som kun bruker kontanter når de reiser fra delstat til delstat».

Fordi Aubrey er 17 år gammel, kunne ikke politiet tvinge ham til å reise hjem.

«Han hadde støttespillere som han var sammen med, og alt tyder på at han er glad og fornøyd. Han så ikke ut til å være i fare», skriver Dix.

Gjenforent med mamma

I pressemeldingen blir det opplyst om at Aubrey har ringt moren sin og fortalt at han er klar for å komme hjem – mens på hans premisser.

Han sa at han selv ville bestemme hvem han skulle prate med og hvor han skulle være.

Denne uka ble Aubrey gjenforent med familien.

«Alt tyder på at han gjorde alt dette på egenhånd. Historien hans er helt utrolig. Han har sett ting som kan gjøre deg målløs», skriver Dix.

Og:

«Aubrey og moren ønsker begge å sende ut en beskjed om at hvis du savner en nær person, så ikke gi opp håret. Fortsett å be, fortsett å se, og ha troen. Mirakler skjer».