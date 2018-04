Vi er kommet godt over halvveis i april. Når solen får lov sørger den for fine temperaturer. Som i går. Da kunne Østlandet kose seg i 17-18 grader.

Ytterst på kysten av Sørlandet ødela tåken, Kristiansand måtte nøye seg med bare 12,4 grader.

I dag er ikke tåke et lite stort problem i sør, Kristiansand passerte 14 grader før klokken 12.

Klokken 15 var det 20 grader både i Møre og Romsdal og i Rogaland.

– Fra Hordaland og sørover på Vestlandet, og på Sør- og Østlandet er vi i gang med en fin dag. Det blir færre skyer utover dagene, og etter hvert mindre vind i vest, sier Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

Nordvestlandet og Trøndelag har også en bra dag i dag, men her henger skyene og nedbøren lengst igjen. Nyt de fine timene, det kommer inn et nedbørområde fra vest i kveld.

Videre nordover skjer det skumle ting.

Meget stor skredfare

Nedbørkartet viser at det er et kraftig nedbørområde på vei mot Nordland.

– Det er en varmfront, som hører til et lavtrykk ved Færøyene, forteller Ynnesdal.

NEDBØR frem til midnatt mandag

Nedbøren treffer litt ut på dagen, og det er så mildt at den kommer som regn helt opp i 500-800 meter. Fronten fortsetter nordover og inn i Troms, her regner det opp til 200-400 meter. Finnmark får noen snøbyger.

– I Nordland tar nedbøren seg opp ut over ettermiddagen og kvelden, sier Ynnesdal.

Nedbøren fortsetter hele fredag og hele lørdag. Lokalt kommer det 20-45 millimeter fredag og 40-60 millimeter til lørdag, mest fra Bodø og sørover i Nordland.

Det blåser opp i stiv kuling fra vest og sørvest utsatte steder både fredag og lørdag.

NVE varsler stor skredfare, nivå 4, i Nordland og deler av Troms. I Svartisen-området og på Helgeland varsler de meget stor skredfare, nivå 5.

SKREDFARE: Liten, moderat, betydelig, stor, og meget stor. Illustrasjon: NVE

I følge NRK er det første gang dette farenivået er brukt her i landet.

– Når regnet trenger ned til de dype vedvarende svake lagene vil det gå store naturlig utløste skred. Vær oppmerksom på at skavler eller mindre våte løssnøskred kan utløse større skred, skriver de, og oppfordrer:

– Hold avstand til bratt terreng og utløpssoner.

Nedbøren i nord går over til byger søndag, flest tidlig på dagen. I Nordland regner det under 400-700 meter, i Troms og Finnmark kommer nedbøren som sludd og snø.

Vinden minker til kuling.

Grå slutt på uken i vest, flott i sør

Sør- og Østlandet blir liggende i le for ruskeværet, og får fint og varmt vær både fredag og lørdag.

– Det kan fortsatt ligge litt tåke her og der, faren er størst ved kysten og lengst øst i innlandet, sier Ynnesdal.

Lavtrykket ved Færøyene ødelegger slutten på uken også i Trøndelag og sørover Vestlandet.

– Det blir etter hvert gått, med tåke, dis og regnvær. Sør for Stad starter fredag med opphold, og i Rogaland når bygene frem først ut på ettermiddagen, sier Ynnesdal.

I Trøndelag regner det opp til 800-1000 meter, på Vestlandet også over 1000 meter. Lørdag går nedbøren over til byger, og avtar etter hvert sør for Stad. Det holder seg fortsatt grått og disig i vest

Søndag bedrer været seg også i Midt-Norge.

– Trøndelag og Møre og Romsdal får noen regnbyger om morgenen, før det blir opphold. Sør for Stad starter dagen med opphold, sier Ynnesdal.

Hva med Skarverennet?

Lørdag går Skarverennet. For skieliten er de 38 kilometerne fra Finse til Ustaoset blodig alvor, men for de fleste av de mange tusen deltakerne er det tur. Helst i sol og finvær.

– Lørdag gjør at vi får bygevær i vest, og lettere vær i øst. Løpet ligger faktisk akkurat der værskillet går, forteller Ynnesdal.

Det betyr at dere må regne med å starte i bygevær på Finse, og at det blir lettere og lettere vær jo lenger øst dere kommer.

– Det blir varmegrader i fjellet fredag, men det ser ut til at temperaturen synker til under null fredag og lørdag, og at nedbøren kommer som snø på Finse. Når dere nærmer dere Ustaoset og kommer under 1000 meter, kan snøen gå over til sludd, forteller Ynnesdal.

På Finse blir det noen minusgrader lørdag morgen, på Ustaoset et par-tre varmergrader lørdag ettermiddag.

Vinden kommer fra vest, og kommer altså til å gi en dytt i ryggen hele veien.

– Vinden er sterkest først på dagen, kanskje liten kuling de mest utsatte stedene, men avtar i løpet av ettermiddagen, sier Ynnesdal.

Mandag kan det smelle

Det fine været på Sør- og Østlandet i helgen skyldes en høytrykksrygg. Den holder ikke til over helgen.

– Den dyttes vekk av et nytt lavtrykk som kommer inn like sør for Færøyene. Mandag går det inn over Shetland, og fortsetter nordover i Nordsjøen, forklarer Ynnesdal.

Lavtrykket sender et nedbørområde inn over Sør-Norge. Det når frem til den sørlige delen av Vestlandet allerede om formiddagen, og brer seg nordøstover. I løpet av natt til mandag når nedbøren Østlandet og Trøndelag.

– Mandag fortsetter nedbørområdet nordøstover til Nordland og Sverige. Bak selve fronten går det byger, men siden vinden blåser fra sør og sørvest, går det få byger i Møre og Romsdal, forteller Ynnesdal.

Slik det ser ut nå er det kysten sør for Stad som får mest nedbør mandag.

Snøgrensen blir liggende på 800-1100 meter, og det kommer altså til å regne høyt til fjells. Regn smelter snø veldig effektivt, og vi må være forberedt på at nedbøren får fart på vårflommen i Sør-Norge.

Snøen som smelter i lavlandet lager problemer først, før smeltevannet i fjellet når de store elvene på Sør- og Østlandet noen dager senere.

Det er mye snø vest i fjellet også. Her er elvene kortere og brattere, og vannet får stor fart. Det øker risikoen for at de graver seg ut av løpene sine, og tar helt nye veier.

Nordland får også nedbør mandag, som regn under 400-700 meter. Troms og Finnmark får opphold og perioder med sol.

Forbered deg

Bruk tiden før regnet kommer på å forberede deg på flom.

– Folk som bor i flomutsatte områder bør tenke gjennom hva de kan gjøre for å begrense skadene. For noen handler det rett og slett om å flytt ting opp fra kjelleren, oppfordrer Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Sjekk at avløp og kummer er åpne, og at bekker ikke er demmet opp av kvist og kvas. Sandsekker kan brukes til å lede vannet unna huset, så ha noen i bakhånd.