– Jeg er ikke i tvil om at min nye bil var hovedårsaken til at jeg kom fra ulykken med livet i behold, sier Ståle Busch til TV 2.

Han sitter hjemme i leiligheten i Sjøgata i Levanger i Trøndelag og ser på bildene av den to år gamle VW Tiguan som ble fullstendig smadret i ulykken.

– Det var ikke min tur denne gangen. Takket være sikker bil så berget jeg utrolig bra fysisk. Et par brudd i ribbebein, hjernerystelse, full av glass og skikkelig mørbanket, men ut over det så hadde jeg englevakt, sier 61-åringen.

Hard smell

Om formiddagen 15. august i fjor var byggesaksbehandleren i Namsos kommune på tur til jobb da det smalt. Han frontkolliderte med et vogntog på fylkesvei 17 ved Bangsund i Trøndelag.

– Jeg husker ikke noe fra ulykka, men har jo fått nesten helt klarhet i det. Det var møteulykke med en trailer og det hjørne mot hjørne og på bildene jeg har sett etterpå så var det rimelig hard smell. Det viser hvor viktig det er med sikrere biler, mener Busch.

ENGLEVAKT: Ståle Busch overlevde den dramatiske kollisjonen takket være ny bil. Foto : Jan Arne Austad/TV 2

For ny og sikrere kjøretøypark er en av årsakene til at Norge for tredje året på rad er kåret til Europas og dermed verdens mest trafikksikre land.

Trafikksikkerhet i Europa 2017 Drepte pr. millioner innbyggere. Kilde: EU-kommisjonen ETSC og Statens vegvesen.

– Europa er i verdenstoppen på trafikksikkerhet og da er vi verdens beste, sier avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes.

106 drepte

I dag ble tallene lagt frem som viser at Norge troner på toppen med 20 drepte per million innbygger. Det er en nedgang på 21 prosent i forhold til 2016. I den andre enden av den europeiske oversikten ligger Romania med 98 drepte per million innbygger.

– Dette er ingen hvilepute. En dødsulykke er – naturligvis - en for mange. Men vi er selvsagt glad for at innsatsen som er gjort gir resultater. Utviklingen er resultatet av et systematisk og målrettet arbeid over tid basert på kunnskap, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Hver uke dør 500 personer i trafikkulykker innenfor EU-området. Det er over 25 000 menneskeliv i året. Her er Norge i en særklasse med 106 omkomne i trafikkulykker i fjor.

– Det et systematisk, langsiktig, og kunnskapsbasert arbeid som kanskje ligger i bunn for suksessen vår. Vi er spesielt gode til å jobbe på tvers av både fag og sektorer, og det er noe vi ikke ser like tydelig i andre europeiske land, sier Guro Ranes.

Nye biler viktig

Fartskontroller, holdningsskapende arbeid, nye og sikrere veier og ikke minst nye biler er hovedårsaker til de lave dødstallene.

– Kjøretøyparken betyr ganske mye. Vi har hatt en stor og positiv utvikling de siste 10-15 årene og vi anslår at i overkant av en fjerdedel av dødsulykkene som har blitt borte. De kan vi skrive tilbake til kjøretøyene, sier Ranes til TV 2.

Neste mål i nullvisjonen er færre enn 100 drepte i 2018.

Det er fortsatt en lang vei å gå, mange områder vi kan bli bedre på, det er fortsatt veier som kan bli bedre. Du og jeg kan bli ennå flinkere til å følge trafikkreglene og det er fortsatt nye og spennende kjøretøyteknologi som skal bringe oss videre. Det aller, aller viktigste vi kan gjøre er å kjøre rusfritt, bruke bilbelte og holde fartsgrensene, det bidrar i veldig stor grad til en positiv utvikling, understreker Guro Ranes i Statens vegvesen.

Jeanette Eriksen har også fått erfare hvor viktig det var med ny og sikker bil. I fjor høst kollidert hun og samboeren med en elg i Røyken på vei mot Drammen.

ELGKRASJ: Jeanette Eriksen og samboeren lovpriser ny og sikker på for at de overlevde en kollisjon med elg i Røyken i fjor høst. Foto Privat.

– Det smalt godt, og det satt en støkk i oss. Bilen ble totalvrak og kondemnert og er overbevist hvor viktig det er med en trygg og trafikksikker bil, sier Eriksen til TV 2.

I Levanger er Ståle Busch delvis tilbake på jobb.

– Jeg håper jeg blir helt bra og at jeg kan fungere normalt igjen. Men det tar tid, fryktelig lang tid. Smertene og kroppen er den største utfordringen nå i tillegg til usikkerheten på hva var det som var årsaken: Hva kunne man ha gjort annerledes. Det tar på!

– Hvordan reagerer du på at Norge er best på trafikksikkerhet?

– På en måte overrasker det litt, men så fornyer vi bilparken og blitt flinkere. på alle områder. Samtidig er standarden på de største veiene på vei opp, men det er et stykke igjen å gå, sier Ståle Busch.