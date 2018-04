– Dette var en skikkelig selvtillitsknekk, sier blogger Martine Halvorsen etter å ha prøvd klær fra den populære kleskjeden.

Da TV 2 hjelper deg ba Bik Bok sin salgsdirektør Tone Ruud selv gjette størrelsen på deres egen skinny-jeans tok hun kraftig feil.

– Det kan være en medium, eller small, sier Ruud.

Men buksa var en large.

Se hele undersøkelsen på TV 2 hjelper deg torsdag klokka 20.30.

Og det er ikke første gang kleskjeden får kritikk for størrelsene sine. Dette var en av grunnene til at ungdomsorganisasjonen Press nylig kåret Bik Bok til årets «Gullbarbie». Prisen som går til den organisasjonen eller bedriften som er "best på å få ungdom til å føle seg verst."

Bik Bok legger seg nå flate og innrømmer at deres plagg i størrelsene medium, large og extra large har vært for små i målene, sammenlignet med de europeiske standardstørrelsene.

– Dette er ikke godt nok, og etter tydelige tilbakemeldinger har vi sett nærmere på størrelsessystemene våre. Vi ser at det er viktig å gjøre større endringer, sier Ruud.

TAR DET ALVORLIG: Bik Bok lover å inkludere alle jenter, med mer mangfold i størrelsene sine fra høsten av. Foto: TV 2 hjelper deg

– Helt sykt

TV 2 hjelper deg har undersøkt klesstørrelser hos fire skandinaviske kleskjeder, og Bik Bok skiller seg ut som ”verstingen”.

Undersøkelsen: TV 2 hjelper deg handlet inn klær fra fire store skandinaviske kleskjeder: Lindex , Vero Moda , Gina Tricot og Bik Bok .

I en stikkprøve skulle våre to testpersoner prøve en bukse, et skjørt og en tettsittende topp fra hver butikk. Alle i størrelsesmålene M-XL.

Begge testpersonene prøvde alle typer klesplagg fra alle fire kjedene.

Hovedmålet var å se om størrelsene stemmer overens med merkingen, og om enkelte kleskjeder avviker veldig fra normalen.

Med utgangspunkt i sin vanlige størrelse, vurderte de om klesplaggene føltes små, store eller normale i størrelsen. ​ Resultatet: Noen sprik i klesstørrelsene fant testpersonene både hos Vero Moda og Gina Tricot.

Lindex var tilnærmet "normal" i størrelsene, og de kunne i noen plagg gå ned i størrelse.

Bik Bok sin skinny-jeans gjorde det dårligst i undersøkelsen. Våre testpersoner opplevde den som flere størrelser mindre enn det den er merket som.

To testpersoner har prøvd utvalgte klær fra de fire kjedene Lindex, Vero Moda, Gina Tricot, og altså Bik Bok. Martine, som selv mener hun er en størrelse large, opplevde at hun ikke kom inn i Bik Boks skinny jeans, og da tidligere Farmen-deltager Karianne Amlie Wahlstrøm (26) skulle prøve samme bukse, måtte hun gå opp fra medium til extra large.

FOR LITEN: Så langt kom buksen i størrelse large på Martine. Foto: TV 2 hjelper deg

MinMote-journalist Elise Alexandra Årnes Gulbrandsen synes det hele er trist.

– Jeg tenker at Martine burde kunne handle på Bik Bok. Og at Karianne så vidt får på seg en extra large er helt sykt, sier hun.

Hun mener alle burde kunne gå i våre skandinaviske butikker og finne klær de føler seg vel i.

– Dette er to helt vanlige, unge kvinner som absolutt burde kunne handle i de norske kleskjedene, sier Gulbrandsen.

EKSPERTENE: Forbruksforsker Ingun Grimstad Klepp og MinMote-journalist Elise Alexandra Årnes Gulbrandsen var med i undersøkelsen for å vurdere størrelsen på klærne. Foto: TV 2 hjelper deg

Urealistiske størrelser

Forbrukerforsker Ingun Grimstad Klepp lar seg provosere.

– Industrien burde lage klær til de menneskene som lever, og ikke de menneskene de har en ide om at skal finnes, sier hun.

Da Bik Bok retter seg mot jenter helt ned i 16-årsalderen, mener Gulbrandsen at kjeden har et spesielt ansvar.

– Bik Bok har et ansvar ovenfor unge jenter sin psykiske helse. Med det mangfoldet de har i butikkene sine nå, ekskluderer de mange jenter, sier Gulbrandsen.

Klepp er enig og trekker fram den personlige siden ved det å finne klær.

– Å ikke finne klær som passer kan påvirke til at man får et dårligere selvbilde enn nødvendig, påpeker hun.

Bik Bok sin salgsdirektør sier hun har full forståelse for at det ikke føles godt å ikke passe sin egen størrelse.

​– Vi er opptatt av å være en god støttespiller, og vi ser at vi skal bli mer nyansert i vår kommunikasjon. Vi skal fortsette å inspirere og motivere, sier Ruud.

Lover endring

Det har lenge blitt jobbet med å gjøre størrelser like på tvers av land og produsenter. En felles europeisk standard har blitt innført, men det er frivillig for klesprodusentene å bruke den.

Bik Bok lover nå å lage en størrelsesgradering som skal oppleves bedre for kundene, og sier at dette skal komme i butikkene fra høsten av.

– Etter de justeringene vi har gjort nå skal du kunne bruke den størrelsen du er vant til å bruke, lover Bik Bok sin salgsdirektør.