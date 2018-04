Slik sendes VM på NRK og TV 2

Se komplett kampfordeling på altomfotball.no her!

NRK og TV 2 deler rettighetene til årets VM i fotball fra 14. juni - 15. juli, og har nå fordelt de 64 kampene seg imellom. Kanalene fortsetter sitt gode samarbeid fra EM i Frankrike og VM i Brasil med felles studio på Kontraskjæret i Oslo.​

– Vi har et godt og fruktbart samarbeid med TV 2, og publikum har gitt oss god respons de to andre mesterskapene vi har hatt sammen. Vi har fordelt VM-godbitene mellom oss, og publikum kommer til å få en herlig VM-sommer både fra oss og TV 2. Vi gleder oss stort til avspark, og ikke minst til å til å formidle selve VM-finalen til det norske folk, sier sportsredaktør Egil Sundvor i NRK.

– Dette er det fjerde store fotball-mesterskapet vi deler med NRK og samspillet fungerer bedre for hver gang. Når Norges to største sportsredaksjoner sammen jobber for å skape de beste opplevelsene, så vil dette vært et stort pluss for seerne, sier sportsredaktør Vegard Jansen Hagen i TV 2.

TV 2 sender 28 kamper på hovedkanalen TV 2 og fire kamper på TV 2 Sportskanalen. Samtlige 32 kamper vises på TV 2 Sumo.

– Tilbudet på TV 2 Sumo skal ikke bare gi seerne våre stor valgfrihet og fleksibilitet på hvor de vil se kampene, men her skal vi også tilby den beste og mest komplette VM-pakken med innhold, eksklusive opplevelser og stort volum. På Sumo skal vi gi brukerne våre en VIP-billett til VM-festen, forteller Vegard Jansen Hagen.

NRK viser 28 kamper på NRK1, to kamper på NRK2 og to kamper på NRK3. Samtlige 32 kamper vises på NRK TV. Alle kampene sendes også i NRK Sport på radio.

– Nytt av året er at vi også kommer til å strømme alle NRKs kamper direkte på vår spiller, NRK TV. I tillegg vil du kunne høre alle kampene på radiokanalen NRK Sport, og bli oppdatert på alt som skjer både på nett og mobil, forteller Egil Sundvor.

For NRK er det Carina Olset og Andreas Hagen som er programledere på Kontraskjæret.

Christian Nilssen og Lise Klaveness samt Andreas Stabrun Smith og Egil "Drillo" Olsen kommenterer kampene i Russland. Olav Traaen og Thomas Lerdahl kommenterer kampene på radio.

I tillegg blir Aleksander Schau fast studiogjest i NRKs sendinger på Kontraskjæret.

Julie Strømsvåg og Jan-Henrik Børslid er programledere for TV 2, mens Erik Thorstvedt, Solveig Gulbrandsen, Brede Hangeland, Jesper Mathisen og Simen Stamsø-Møller er ekspertene under studiosendingene fra Kontraskjæret.

Øyvind Alsaker og Kasper Wikestad kommenterer kampene i Russland, og med seg har de Petter Myhre og Brede Hangeland som eksperter. Marius Skjelbæk og Jesper Mathisen kommer også til å kommentere noen av kampene.​