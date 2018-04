Det bekrefter Svarstad på Skiforbundets hjemmeside.

– Jeg har hatt mange spennende opplevelser. Til høsten ser jeg frem til å være mer hjemme med familien, og starter i jobb på Stryn videregående skole, sier Svarstad.

Som rekruttlandslagstrener hadde han ansvar for blant andre Heidi Weng, Ragnhild Haga, Emil Iversen og Niklas Dyrhaug. Han har vært i forbundet i sju år.

– Det er synd for norsk langrenn at en så dyktig, ung trener ikke blir med videre. Jeg vil takke for hans engasjerende og energifylte bidrag, sier Vidar Løfshus i en pressemelding.

Det er foreløpig uklart om landslagstrener Roar Hjelmeset blir med videre.