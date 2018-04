Tidligere denne uken omtalte TV 2 saken der to mørkhudede menn ble arrestert for å ha sittet for lenge på Starbucks uten å bestille. Kaffekjedens direktør har beklaget og kalt hendelsen i Philadelphia forkastelig.

Direktøren har også uttalt at han ønsker å møte de to fornærmede i saken for å gi dem en personlig unnskyldning.

Skal kurses

Nå tar han også grep for å forhindre lignende situasjoner i fremtiden.

I en pressemelding publisert tirsdag denne uken skriver kjeden at alle deres 8000 kafeer i USA stenges hele ettermiddagen den 29. mai. Årsaken er at de til sammen 175.000 ansatte i kjeden skal kurses for å unngå rasistiske holdninger og diskriminering.

– Selv om dette problemet ikke er begrenset til å bare gjelde Starbucks, er vi forpliktet til å være en del av løsningen, sier Johnson i pressemeldingen.

– Å stenge filialene våre for å lære opp de ansatte for å unngå rasistiske fordommer, er bare ett steg på en reise som krever dedikasjon fra alle i bedriften og partnerne våre.

Falske kuponger

Etter kunngjøringen om at de ansatte skal på kurs, ble det spredt flere versjoner av kuponger som utgir seg for å være kuponger fra Starbucks i sosiale medier. Blant annet med dette budskapet:

«Vi beklager! Vi vet vi kan bedre. Starbucks' verdsetter alle fargede mennesker og vi jobber med å forbedre våre ansatte. Den beste dialogen starter over en kopp kaffe, og vi vil at du skal kjøpe en»

Til Business Insider har Starbucks selv uttalt at de overhodet ikke har noe med disse kupongene å gjøre. Ifølge finansnettstedet står det kontroversielle nettstedet 4chan bak de falske kupongene, og antas å ha et rasistisk budskap.

Right-wing trolls are trying to spread fake Starbucks coupons with hidden racial slurs https://t.co/XSaTIWjeoG pic.twitter.com/Jwk3ufTYMA — Judd Legum (@JuddLegum) April 18, 2018

Ved QR-koden i nederste høyre hjørne står det at tilbudet er forbeholdt mennesker med afroamerikansk bakgrunn. Leser man av koden, videreføres man til en side hvor ordet «neger» dukker opp.

Baristaer blir også oppfordret til å bruke rabattkode 1488 i kassen, hvor tallet 14 assosieres til «Fourteen Words» og 88 til HH – «Heil Hitler».