Viktor Fischer ble matchvinner for københavnerne, men det var FCKs første mål Solbakken hadde mest behov for å snakke om etter kampen.

Det sto den unge spissen Jonas Wind for, men i etterkant ble målet av mange omtalt som et selvmål som følge av at Aalborgs Jakob Blåbjerg var sist på ballen før den passerte målstreken.

Også på FC Københavns egen storskjerm ble målet kreditert Blåbjerg. Det likte Ståle Solbakken ikke mer enn passe godt.

– Det var ikke et selvmål, og jeg skal ha fatt i han som styrer den storskjermen. Han skal stå skolerett i morgen. For det er en skandale at det sto Blåbjerg på vår egen skjerm, sa nordmannen ifølge Ekstra Bladet.

– Hvis man ikke kan se at det er målet til Jonas, skal man ha 14 dagers ferie! Ballen var på vei over streken, og det må være en journalistisk oppgave å sørge for at han (Wind) får det, tilføyde han.

Harlem Globetrotters

Torsdag kom bekreftelsen på at den danske divisjonsforeningen offisielt har kreditert Wind for målet etter å ha konferert med kampens dommer.

FCK-sjefen var samtidig fornøyd med veldig mye av det han så av laget sitt onsdag. Kun én eneste ting skaper til stadighet bekymring: Baklengsmål på dødball.

Dem har det blitt mange av for københavnerne den siste tiden, og i de to neste kampene venter et Horsens-mannskap med mange storvokste spillere.

Det har naturligvis Solbakken merket seg.

– Og nå skal vi i de neste kampene møte Harlem Globetrotters helt uten teknikk, men med stor effektivitet, sa han.

Pussig gult kort

En annen spesiell episode fikk også oppmerksomhet i onsdagens kamp. Ringreven William Kvist skulle byttes inn mot slutten, men løp inn på banen lenge før nevnte Wind hadde gått av. Dermed var FCK en kort periode 12 mann på banen, hvilket medførte at den danske landslagsprofilen ble belønnet med gult kort.

– Assistenten (Mikael Antonsson) sa «go», og William sprang inn på banen. Men vi måtte jo selvsagt ha én mann av først. William må trene litt mer på å sitte på benken, sa en humørfylt Solbakken.

FC København ligger på fjerdeplass i det danske fotballsluttspillet og kjemper om plass i europaligakvalifiseringen til høsten.