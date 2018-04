Det var ekteparet Odd Magne Valstad (45) og Aud Nina Egeland Valstad (45), og sønnen Sander Valstad (14) som omkom i en brann i campingvogn i Sokn lørdag.

Det opplyser Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding torsdag formiddag.

Etterforskningen av brannen pågår fortsatt for fullt.

– Kripos er nå på stedet for å bistå kriminalteknikere hos oss, for å prøve å finne årsaken til brannen, sier Bjørn Iden, lensmann for Ryfylkeøyane lensmannskontor i pressemeldingen.

Iden opplyser til TV 2 at politiet har foretatt en del vitneavhør og begynner å få et godt bilde av hva som har skjedd rundt brannen, men fordi campingvognen ble fullstendig overtent er arbeidet med å finne brannårsaken spesielt utfordrende i dette tilfellet.

Tenåringsjente mistet familien

Et helt lokalsamfunn i Figgjo i Sandnes kommune er i sorg.

En tenåringsdatter var ikke med foreldrene på tur og blir nå ivaretatt av slektninger.

– Det er fryktelig å tenke på at en familie har omkommet under tragiske omstendigheter, og at en jente står igjen alene, sa kommunaldirektør for oppvekst og skole i Sandnes kommune, Pål Larsson, til TV 2 tirsdag.

– Tankene våre går selvfølgelig til familie og venner, sier han.



Ikke nærmere svar

Krimteknikere var på plass ved brannstedet lørdag formiddag og har arbeidet gjennom store deler av helgen. Likevel er de ikke nærmere å finne ut av foranledningen til dødsbrannen der en familie på tre fra Sandnes mistet livet.

Politiet fikk melding om brannen i en campingvogn på Sokn camping i Rennesøy kommune klokken 05.24 lørdag morgen. Campingvognen var overtent da nødetatene kom til stedet.

– Vi fikk melding om en brann i en campingvogn. Brannen spredte seg videre, sa operasjonsleder Henning Andersen i Sørvest politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Operasjonslederen opplyste at det først var sterk vind i området.