Britiske myndigheter vurderer nå om de skal forby salg av plastsugerør, rørepinner i plast og q-tips, skriver BBC.

Målet med det potensielle forbudet er å forhindre at store mengder plast havner i havet eller elver, som igjen utgjør store miljøskader.

Plastsøppel i havet er et enormt miljøproblem, og hvert år havner over åtte millioner tonn plast i havet.

– Vår største utfordring

Britene kan nå bli blant dem som tar ytterligere konkrete grep for å forminske omfanget av forsøplingen.

Statsminister i Storbritannia, Theresa May, har uttalt at plast er blant verdens fremste miljøutfordringene man står overfor.

Forskere har uttalt at man i 2050 kan finne mer plast enn fisk i havet.

Q-tips som blir skylt ned i toalettet utgjør en enorm fare for både natur- og dyreliv. Den største faren er knyttet nettopp til størrelsen – og det faktum at mange dyr kan spise den.

– Sammen kan vi påvirke og skape en endring slik at fremtidige generasjoner kan leve i et sunnere miljø enn det vi lever i i dag, sier May.

Derfor kan britene nå bli nektet å kjøpe sugerør, rørepinner og q-tips med plast i i butikk.

Vil ha med flere

Forslaget er fremmet i forbindelse med toppmøte mellom lederne i The Commonwealth, bestående av 53 land – flesteparten tidligere britiske kolonier. May håper å få flere av landene med på kampen mot plasten.

– Samveldet er en unik gruppe, med et enormt mangfold av natur, dyr og miljø. Det er essensielt at vi agerer nå, sier May.

I Storbritannia har allerede 60 av sommerens festivaler innført forbud mot sugerør. I fjor ble det innført økte avgifter på plastposer, som har resultert i et langt mindre forbruk.

Miljøvernminister Michael Gove vil fremme lovforslaget om et forbud senere i år.

– Vi har allerede sett at mange forhandlere, barer og restauranter har gjort sitt for å kutte plastikk-forbruket. Men det er gjennom myndighetene, næringslivet og samfunnet som en helhet kan beskytte miljøet for fremtidens generasjoner, sier Gove.

– Må ikke havne bakpå

Leder i Framtiden i våre hender, Anja Bakken Riise, sier til TV 2 at hun håper britenes forslag blir lagt merke til i Norge.

– Regjeringen og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) bør merke seg at stadig flere land tar til orde for et forbud mot unødvendig engangsplast. Frankrike innfører et slikt forbud allerede i 2020. Det er kjempebra at britene nå følger etter. Nå bør ikke kystnasjonen Norge havne bakpå. Vi kan ikke stå og se på at fiskene og dyrene i havet drukner i plast, sier Riise.

Hun mener et forbud er et svært viktig tiltak.

– Men forbudet må utformes slik at det treffer de riktige produktene. Det bør omfatte blant annet Q-tips, sugerør, og engangsservise i plast. I tillegg bør næringslivet vurdere pant på flere plastprodukter, som kaffekopper og klær, sier hun.

Nå oppfordrer hun Norge til å gå i bresjen for en Paris-avtale mot plast.

– Dette bør gjøres etter modell fra den internasjonale klimaavtalen. Plasten i havet bryr seg ikke om landegrenser, sier Riise.