Se pressekonferansen med Johaug i videovinduet over!

Mot slutten i rekken av personer Johaug personlig ønsket å takke for støtten gjennom den lange utestengelsen, kom hun på dagens pressekonferanse til slutt til en av de aller viktigste; bestevenninnen Marit Bjørgen.

Der måtte hun stanse helt opp.

– Skiforbundet og jentene der. De har gitt meg enorm støtte. Og ikke minst Marit ..., sa Johaug, før hun brast i gråt.

– Forbildet mitt nummer én. Jeg er veldig takknemlig for det hun har gitt meg, sa Johaug, før hun måtte slippe ut et lite hyl for å ta seg inn igjen.

– Jeg skal jo være glad. Uff, dette ble ... oj, sa en lattermild og gråtkvalt Johaug, før hun gikk over til å prate om at hun har fått prioritert merkevaren Johaug mens hun har vært utestengt.

Johaug møtte torsdag pressen i forbindelse med helgens comeback i Skarverennet.

Mye har endret seg siden Johaug sist gikk skirenn med startnummer på brystet. Johaugs gode venninne og konkurrent Marit Bjørgen annonserte nylig at hun legger opp. Dermed blir det ingen superduell mellom skidronningen og skiprinsessen kommende sesong.

Det siste verdenscuprennet med både Johaug og Bjørgen på startlisten var i Holmenkollen 15. mai 2015. Bjørgen slo Johaug med 11 sekunder på tremila. Bjørgen ble mor og sto over den påfølgende sesongen. Da hun gjorde comeback på Beitostølen vinteren 2016 var Johaug suspendert.

Fikk OL-drømmen knust

​I midten av september 2016 at Johaug fikk besøk av Antidoping Norge. Skistjernen oppga at hun hadde brukt kremen Trofodermin siden landslaget hadde vært på høydesamling i Livigno. To uker seinere ble hun informert om at dopingprøven var positiv.

I november 2016 la påtalenemnda i Antidoping Norge ned påstand om 14 måneders utestengelse, men Domsutvalget i Norges Idrettsforbund konkluderte noen uker seinere med at 13 måneder var en passende straff.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) benyttet retten sin til å anke dommen videre til Den internasjonale voldgiftsretten (CAS). I juni 2017 møtte Johaug til høring i hovedkvarteret til CAS i Sveits. 22. august kom den endelige kjennelsen, og det var nedslående nyheter for Johaug. 29-åringen ble utestengt i 18 måneder. Johaugs OL-drøm ble knust.

CAS-panelet konkluderte med at Johaug ikke hadde foretatt en grunnleggende sjekk av pakken, som ikke bare inneholdt et forbudt stoff, men som også inkluderte en dopingadvarsel.