Shults fikk det ødelagte Boeing 737-700 flyet trygt på bakken. Etter landingen kom hun ut av cockpit, gikk ned langs midtgangen og snakket med passasjerene for å sikre seg at folk var ok.

– Hun har nerver av stål. Den kvinnen, jeg beundrer henne. Jeg kommer til å sende henne julebrev med et gavekort for at hun fikk meg trygt på bakken. Hun var fantastisk, sa passasjer Alfred Tumlinson til TV-stasjonen WPVI etter den dramatiske hendelsen.

En annen annen passasjer twitret et bilde av mannskapet og kalte dem helter, skriver CNN.

Turbinblad brakk

Etterforskningen tegner et stadig klarere bilde av dramatikken som utspant seg om bord på flight 1380 fra New York til Dallas tirsdag. Rundt 20 minutter etter avgang, 32.000 fot (9753 meter) over bakken, havarerte den venstre motoren.

Vrakdeler knuste et vindu, og passasjeren Jennifer Riordan (43) ble delvis sugd ut av flyet. Riordan døde av skadene hun pådro seg.

Undersøkelser viser at et av motorens turbinblader brakk rett av. Bladet smadret motordekselet, og vrakdelene ødela deler av vingen. Etterforskere opplyser at bruddet i turbinbladet kan skyldes materialtretthet.

TURBINBLAD BRAKK AV: En tekniker undersøker den ødelagte flymotoren. Foto: NTSB

Den amerikanske havarikommisjonen presenterte onsdag de første dataene som er hentet ut fra flyets ferdskriver. Dataene viser at motorkraften på venstre motor falt ned til 0, vibrasjonene økte kraftig, en høydealarm gikk av og flyet tippet ukontrollert mot venstre med en vinkel på 41 grader, rapporterer flynettstedet Aviation Herald.

Uten kabintrykk, med bare én fungerende motor og med 143 vettskremte passasjerer i kabinen, holdt kaptein Tammy Jo Shults hodet kaldt. Sammen med styrmann Darren Ellisor fikk hun redusert høyden og landet i Philadelphia 22 minutter etter at den venstre motoren sviktet.

I opptaket av kommunikasjonen mellom Shults og bakkekontrollen kan man høre hvordan hun rolig forklarer hva som er situasjonen.

– Deler av flyet mangler. Det er et hull i flyet og noen falt ut, sier kapteinen.

JAGERPILOT: Tammie Jo Shults fløy for den amerikanske marinen før hun gikk over til sivil luftfart. Her står hun foran en Navy F/A-18A i 1992. Thomas P. Milne/U.S. Navy/Handout via REUTERS

– Gjorde bare jobben vår

Tammie Jo Shults har bakgrunn som jagerflyver i den amerikanske marinen. Hun var en av de første kvinnelige pilotene i marinen og den første kvinnen som fløy en F/A-18, ifølge CNN.

I en melding på Southwest Airlines' Facebookside gjør Shults og Ellisor det klart at de ikke ser på seg selv som helter.

«Som kaptein og styrmann for mannskapet på fem som jobbet for å betjene våre kunder på flight 1380 i går, føler vi alle at vi bare gjorde jobbene våre», skriver de.

«På vegne av hele mannskapet setter vi pris på all støtten fra publikum og fra kolleger mens vi reflekterer over en families store tap», heter det videre.

Ifølge Aviation Herald kunne flygeledere se på radaren hvor store deler av motordekselet ramlet ned. Flere vrakdeler ble onsdag funnet rundt 11 kilometer fra flyplassen i Philadelphia.

Fant ingen feil

Boeing 737 er et av verdens mest brukte passasjerfly. Motoren som havarerte, er av typen CFM56-7B. Både amerikanske og europeiske luftfartsmyndigheter har beordret selskaper som opererer slike motorer om å inspisere dem. Ifølge CFM er mer enn 8000 slike motorer montert på Boeing 737-fly.

Southwest Airlines opplyser at ulykkesflyet ble inspisert søndag uten at noe galt ble avdekket.

Den amerikanske havarikommisjonen slo fast at materialtretthet forårsaket en lignende ulykke på et Southwest-fly i Florida i 2016, skriver AP.