Stor etterspørsel etter nye Ford Mustang har bidratt til at det amerikanske sportsbilikonet for tredje året på rad er verdens mest solgte sportsbil.

Ifølge en helt fersk Ford-analyse av registreringstall fra IHS Markit, ble det totalt solgt 125.809 Ford Mustanger til hele 146 land i løpet av fjoråret.

For å sette det litt i perspektiv: Det er 25 prosent flere biler enn Tesla produserte totalt, i 2017!

Bare i USA ble det registrert 81.866 nye Mustanger i 2017. Det betyr at nesten to av tre registrerte salg skjedde i samme landet som bilen er produsert. Der ble en ny modell av sportsbilikonet introdusert i fjor.

Ny Mustang vist fram – fansen ikke fornøyd

Solgte 13.000 Mustanger i Europa i fjor

Ford solgte også hele 13.000 Mustanger i Europa i fjor. Ifølge selskapets statistikk ble blant annet Porsche 911 forbigått i hele 13 europeiske markeder, blant dem Storbritannia og Spania.

De fem største markedene for Mustang i Europa var Tyskland (5.742 solgte), Storbritannia (2.211), Frankrike (942), Belgia (900) og Sverige (512.).

Det er imponerende høye tall.

Dette er fortsatt et av klassens beste kjøp

Her er fastback-utgaven av den nye Ford Mustangen, som kommer til Norge i løpet av våren.

Lavt salg i Norge

I alt er det solgt mer enn 35.000 Ford Mustang i Europa siden den kom hit i 2015. I Norge er det solgt i alt 100 Ford Mustang i den samme perioden.

Bakgrunnen for det lave tallet har naturligvis mye med avgifter å gjøre. Mustang er egentlig et prisgunstig alternativ i sportsbilklassen. Men bensinmotoren straffes hardt for utslipp og forbruk i Norge.

Ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ble det solgt 21 nye Ford Mustang i Norge i fjor.

Thomas trodde drømmebilen glapp, men nektet å gi seg

Ny, raskere og enda bedre

Den helt nye og ansiktsløftede Ford Mustang kommer til Norge i løpet av våren – både som cabriolet og fastback.

Topputgaven har en 5-liters V8-er, som leverer 450 hk og et fyldig lydbilde. Slik vi forventer av amerikanske sportsbiler. Denne gjør 0-100 km/t på 4,3 sekunder.

Den nye 2.3-liters Ecoboost-motoren leverer 290 hk. Den har fått en overboost-funksjon for turboladeren som blir iverksatt ved kraftig akselerasjon. Dreiemomentet på denne er på 440 Nm.

Begge motorene bruker en 10-trinns girkasse til å fordele kreftene.

Denne er perfekt hvis du vil provosere miljøvern-naboen

Mustang er naturligvis også tilgjengelig som cabriolet.

Mer premium-følelse

Designet er gjenkjennbart og tar vare på mer enn 50 år med tradisjoner.

Materialvalget i interiøret på den nyeste utgaven skal også sørge for mer premiumfølelse. S.

En ny startknapp i bilen blinker rødt fra bilen låses opp til du vekker motoren til live.

Nye Mustang får også Fords første 12-tommers krystallklare digitale LCD-skjerm i dashbordet. På den kan du velge mellom bilens ulike kjøremodus. I tillegg til Normal, Sport, Bane og Snø-/regn-modus har den fått to nye kjøreoppsett: Drag mode og MyMode).

