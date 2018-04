Tottenham skal på revejakt i sommer. Leicesters 21 år gamle kantspiller Demarai Gray står høyt oppe på Mauricio Pocettinos ønskeliste i sommer. Spurs prøvde seg på Gray også i fjor sommer, men da ville ikke Leicester lytte til bud på Gray, skriver ESPN.

Det finnes knapt en venstreback Tottenham ikke er koblet til, så mye tyder på at Danny Rose forsvinner i sommer. PSG-backen Layvin Kurzawa blir nevnt som en mulig erstatter. Det blir i så fall ikke den første backen Spurs henter fra PSG. Serge Aurier ble hentet mot slutten av overgangsvinduet i 2017. Kanskje det blir feilkast på begge sider av banen i sesongen 2018/19? Det er imidlertid langt fra sikkert at Kurzawa velger Tottenham. Også Chelsea følger med på situasjonen til den 25 år gamle franskmannen, skriver Mirror.

Anthony Martial fikk en sjelden sjanse fra start mot Bournemouth. 22-åringens fremtid er uviss, og en rekke store klubber lurer i kulissene. The Sun skriver at Juventus og Lyon er to av de heteste kandidatene om Martial velger å flytte på seg.

Også Arsenal vurderer å legge inn et bud på Martial, men ifølge Evening Standard vil Arsene Wenger prioritere å forsterke laget i andre posisjoner. Det er nok musikk i ørene for Arsenal-fansen. Spørsmålet er om det er Wenger som sitter i managerstolen etter sommerferien. Daily Mail hevder at Patrick Vieira er en het kandidat til å ta over Wengers jobb.

Napolis trener Maurizio Sarri er Chelsea førstevalg til å erstatte Antonio Conte i sommer, hevder Daily Mail. Flere potensielle Chelsea-spillere venter med å se hvem som tar over skuten på Stamford Bridge før de bestemmer seg for en eventuell overgang.

Wolverhampton har feid all motstand til side i Championship, mye takket være Ruben Neves. Nå skriver Talksport at Neves er ønsket av Liverpool.

Wolves har ingen planer om å bli en middelhavsfarer i Premier League. Klubben vil trolig bruke mye penger i sommer for å stable et slagkraftig lag på beina. Jack Wilshere kan være en av spillerne som skal løfte Wolves til gamle høyder. Wilsheres kontrakt løper ut i sommer, og flere klubber har meldt sin interesse. Everton har allerede lagt et meget lukrativt kontraktstilbud på bordet, skriver Mirror.

Tottenham vil gjerne forlenge med Erik Lamela. Independent skriver at Lamela snart vil skrive under på en kontraktsforlengelse.

Manchester United-keeper David de Gea og Michael Carrick har pratet med Paul Pogba i håp om å overtale franskmannen til å bli i klubben. Duoen vil hjelpe Pogba å løse konflikten med José Mourinho, skriver Daily Star. Pogba startet mot Bournemouth leverte en målgivende pasning til Romelu Lukaku. Da han ble byttet ut tok han Carrick og Rui Faria i hånden, men ikke Mourinho.

Om Pogba forsvinner vil Mourinho gjerne ha inn Napolis Jorginho. Klubben ser på Jorginho som en mer realistisk forsterkning enn Real Madrids Toni Kroos, skriver Independent.

Newcastle har vært svært fornøyd med det Kenedy har vist denne sesongen. Nå vil klubben på ny gå i samtaler med Chelsea om en eventuell overgang. Rafael Benitez er bekymret for at Kenedy har gjort det så godt at større klubber vil snappe ham.

Everton fortsetter å kobles til den unge Nantes-spilleren Kamal Bafounta. Også Inter og Sevilla har Bafounta på ønskelisten, skriver Goal.

Atletico Madrid-trener Diego Simeone tror suksess mot Arsenal og en 2. plass i La Liga kan overbevise Antoine Griezmann om å bli i klubben. Det skriver AS. Samtidig bekrefter Fernando Torres at han vil forlate spansk fotball, skriver Sky Sports.

