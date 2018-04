Det er 18 måneder siden Therese Johaug testet positivt for det anabole steroidet clostebol.

Siden har det gått lenge mellom hvert intervju Johaug har gitt. Torsdag møtte hun pressen før comebacket i Skarverennet.

– Endelig får jeg sitte her med et smil om munnen. Da jeg våknet i morges kunne jeg klappe meg på skulderen og si at jeg var stolt over meg selv. Jeg skal ikke legge skjul på at det har vært tøffe måneder og år. Det har vært mange tårer og nedturer. Nå får jeg endelig konkurrere igjen. Det er en dag jeg har sett frem til veldig, veldig lenge. Jeg har hatt en enorm motivasjon inne i meg til å komme tilbake. Jeg drømmer om å stå øverst på pallen igjen. Jeg er vanvittig motivert til å legge ned det som skal legges ned for å klare det, sier Johaug.

Vurderte å legge opp

​Hun takket kjæresten Nils Jakob Hoff for støtten i den tunge tiden. Hun takket også broren Karstein Johaug, trener Pål Gunnar Mikkelsplass og manager Jørn Ernst.

​En gråtkvalt Johaug takket også Marit Bjørgen.

– Hun har gitt meg enorm støtte. Forbilde nummer én. Jeg er veldig takknemlig for det hun har gitt meg, sier Johaug.

Hun forteller at hun tenkte på å legge opp. Spesielt da hun var på ferie i Florida høsten 2017.

– Den tredje uken på rad hvor jeg ikke hadde trent en eneste dag slet jeg med motivasjonen. Nils Jakob sa jeg fikk lov til å legge opp, men ikke så sliten mentalt som jeg da var. Det var i oktober, sier hun.

– Har respekt for reglene​

​Under OL var landslagssjef Vidar Løfshus kritisk til at FIS anket Johaug-dommen til CAS. Han kalte det «en skam».

– Det er et sinne som jeg har hatt i ett og et halvt år, og som det nå er på tide at kommer ut. Jeg håper det skaper litt bølger hos FIS også, sa Løfshus den gang.

Johaug fikk med seg utspillet til sjefen.

– Jeg har respekt for at vi har regler. Jeg aksepterer dommen min og har tatt straffen. Jeg står her i dag og er motivert for å komme tilbake. Det Vidar sa må han stå for. Jeg fokuserer på det jeg skal gjøre. Jeg har ikke noen ytterligere tanker om det, sier hun til TV 2.

29-åringen forteller at utestengelsen har gitt henne et nytt perspektiv.

– Jeg har sett at livet byr på så mye mer enn langrenn. Det viktigste for meg er at jeg er frisk og rask og har de viktigste folkene rundt meg. Det var også det mamma sa til meg da jeg fortalte henne om det første gang. Det er noe jeg har tenkt mye på, sier hun.

Johaug innrømmer at hun har lært mye av dopingsaken.

– Jeg må si til alle som konkurrerer og driver med toppidrett at det er helt og holdent utøverens eget ansvar for hva man får i kroppen. Jeg kan ikke stole på noen andre enn meg selv, sier hun.

Johaug forteller at de siste 18 månedene har forandret henne.

– Jeg er blitt mer trygg på meg selv. Jeg ser ting på litt andre måter enn jeg har gjort før, sier hun.

Trener Mikkelsplass er sikker på at Johaug vil bite godt fra seg når hun kommer tilbake i verdenscupsirkuset.

– Formen til Therese har utvilsomt vært veldig bra. Den er bra nok til å konkurrere med de beste i verden. Jeg synes hun har tatt mange steg styrkemessig og teknisk, sier han.

Fikk OL-drømmen knust

​I midten av september 2016 at Johaug fikk besøk av Antidoping Norge. Skistjernen oppga at hun hadde brukt kremen Trofodermin siden landslaget hadde vært på høydesamling i Livigno. To uker seinere ble hun informert om at dopingprøven var positiv.

I november 2016 la påtalenemnda i Antidoping Norge ned påstand om 14 måneders utestengelse, men Domsutvalget i Norges Idrettsforbund konkluderte noen uker seinere med at 13 måneder var en passende straff.

Det internasjonale skiforbundet (FIS) benyttet retten sin til å anke dommen videre til Den internasjonale voldgiftsretten (CAS). I juni 2017 møtte Johaug til høring i hovedkvarteret til CAS i Sveits. 22. august kom den endelige kjennelsen, og det var nedslående nyheter for Johaug. 29-åringen ble utestengt i 18 måneder. Johaugs OL-drøm ble knust.

CAS-panelet konkluderte med at Johaug ikke hadde foretatt en grunnleggende sjekk av pakken, som ikke bare inneholdt et forbudt stoff, men som også inkluderte en dopingadvarsel.

