20 år siden den ble lansert første gang, er det nå klart for en helt ny generasjon Ford Focus.

Helt siden den kom, har dette vært en av Norges mest populære biler. Til sammen har det blitt solgt nesten 53.000 eksemplarer av Focus her til lands. Dermed er dette også en svært viktig nyhet for Ford, som har opplevd fallende salg i Norge de siste årene.

Nå er prisene klare, for en ny Focus-utgave som har vokst i innvendig plass og som har fått mye mer utstyr enn tidligere.

Kommer til sommeren

Nye Focus kommer i fem forskjellige varianter. Alle fås både som femdørs og stasjonsvogn.

Her kan du velge mellom startversjonen Trend, velutstyrte Titanium, en luksuriøs Vignale-modell, den sportslige og senkede ST-Line eller høyreiste og offroad-stylede Active.

Alle versjonene er forventet til Norge i løpet av sommeren, foruten Active som lanseres i løpet av høsten.

Ford lanserer nye Focus i fem utgaver, som også visuelt har forskjeller.

Priser fra 260 000 kroner

Fra 260.000 kroner får du Focus Trend med en 1-liters EcoBoost-bensinmotor med 100 HK. Legger du på 34.000 kroner, får du ST-Line-versjonen eller Titanium-varianten med mye utstyr som standard. Vignale som har det meste av utstyr som standard, starter på 326.000 kroner.

Til sammenligning starter erkerival VW Golf på 269.000 kroner, da med 1-liters motor på 85 HK. Bestselger Toyota Auris har på sin side startpris på 262.900 kroner. Focus legger seg altså under begge.

Fords nye 1.5-liter EcoBlue dieselmotor er utviklet for å gi mer dreiemoment på lavere turtall og dermed mer krefter.

Nye Focus med EcoBlue-motoren og 95 HK får du fra 264.000 kroner. Ønsker du Fords nyutviklede 8-trinns automatgirkasse får du denne i kombinasjon med en 120 HK sterk EcoBlue-motor som ST-Line eller Titanium til 325.000 kroner. Flere motorkombinasjoner vil bli tilgjengelig senere.

Slik ser det ut inne i Vignale-utgaven, interiørkvaliteten er et solid hakk opp i forhold til dagens versjon.

Mer plass

Tillegget for stasjonsvogn er på 10.000 kroner. Her har bagasjerommet vokst hele 118 liter, sammenlignet med dagens Focus. Med 608 liter er bagasjeromsplassen nå større enn storebror Mondeo og blant de største i segmentet.

Også i femdørs varianten har det blitt litt større bagasjerom, opp 12 liter til totalt 375 liter. Plassen inne i kupeen har også blitt betydelig bedre, både for de som sitter foran og i baksetet.

Nye Focus blir tilgjengelig med det mest avanserte spekteret av førerassistanseteknologier noensinne i en Ford. Ford Co-Pilot360-teknologiene er designet for å gjøre kjøreopplevelsen mer komfortabel, mindre krevende, tryggere og inkluderer:

Bagasjerommet har økt, både i femdørs kombi og i stasjonsvogn. Sistnevnte er nå en av de største i sin klasse.

Selvkjørende

Her er noe av utstyret:

· Adaptiv Cruise Control (ACC) - nå forbedret med Køassistent, Trafikkskiltgjenkjenning og Filsentrering (Level 2 av selvkjørende teknologi)

· Fords Adaptive LED lyssystem med et mer avansert kamerasystem

· Selvkjørende parkeringsassistent

· Fords første Head-up-display som tilbys i Europa

· Anti-kollisjonssystem med fotgjenger- og syklistoppdagelse

· Unnamanøverassistent

· Blindsonevarsler med varsel om kryssende trafikk og automatisk bremsing

– Vi gleder oss til å få nye Focus til Norge til sommeren. Dette er den beste bilen Ford har lansert noensinne. Med det nære forholdet nordmenn har hatt til denne modellen siden den forandret hele segmentet for snart 20 år siden, har vi stor tro på at nye Focus vil bli en stor salgssuksess i Norge, sier administrerende direktør i Ford Motor Norge, Per Gunnar Berg.

Stasjonsvogn er ventet å bli bestselgeren i Norge, bagasjerommet er nå større enn i storebror Mondeo.

Se video av nye Ford Focus under: