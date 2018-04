Den nye satellitten skulle etter planen skytes opp mandag, men oppskytingen ble avlyst to timer før grunnet problemer med raketten. Onsdag meldte NASA på Twitter at problemene var utbedret og at alt var klart for utskyting. Like før klokken 1 natt til torsdag ble raketten skutt opp fra Kennedy Space Center i Florida.

Satellitten TESS (Transiting Exoplanet Survey Satelite) sitter på en Falcon 9-rakett fra selskapet SpaceX.

– TESS er designet for å utføre den første rombaserte undersøkelsen som innbefatter leting etter eksoplaneter over hele himmelen, skriver astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes på nettstedet astroevents.

De to skriver videre at dette er første gang det skal letes over hele himmelkulen etter jordlignende planeter hvor det kan være muligheter for liv.

Eksoplaneter

NASA forventer at satellitten vil oppdage omkring 20.000 eksoplaneter, planeter i bane rundt andre stjerner enn solen. Blant dem forutser den amerikanske romfartsorganisasjonen at over 50 vil være på størrelse med jorden.

Ødegaard og Sannes melder at TESS venter å finne rundt 300 planeter på størrelse med jorden og «superjorder som er opptil dobbelt så store som vår planet».

– Det var utrolig. Det var så følelsesladd, sa TESS-forsker Natalia Guerrero til NASAs egen TV-kanal etter oppskytingen.

2,6 milliarder

Prosjektet, som vil ta to år, skal bruke flere kameraer for å undersøke hele himmelen. «Det gjør det mulig å studere masse, størrelse, tetthet og bane til et stort antall mindre planeter, inkludert et utvalg steinplaneter i beboelig sone rundt sine moderstjerner», skriver Ødegaard og Sannes.

Flere teleskoper på bakken, blant annet James Webb Space Telescope (JWST), som er like stor som en tennisbane, skal undersøke planetene.

Satellitten har kostet over 2,6 milliarder kroner.