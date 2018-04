– Jeg må tisse! Vi sitter og spiser og en gutt på to og et halvt år sier fra at han må tisse. Han driver og slutter med bleier, og det er første gangen han sier ifra, og jeg er så stolt. Men jeg sitter der sammen med en vikar på 19 år og 14 barn. Jeg kan ikke følge ham på do. Har du bleie på spør jeg. Ja, sier han. Bare tiss i bleia di du, sier jeg.

Det er barnehagepedagog Liesbeth Kooijman Bøe som forteller en historie fra sin arbeidshverdag. Og hun er ikke alene. Hittil har over 300 barnehageansatte fra hele landet delt sine historier på Facebook-siden til barnehageopprøret.

Mange av historiene er også publisert anonymt i Dagsavisen.

Mange dilemmaer

– Jeg har opplevd å være alene med 18 barn og en vikar i utetiden. Et barn slo seg kraftig og trengte ispose, men jeg begynner å lure på hva jeg skal gjøre. Ikke kan jeg gå inn selv, for vikaren skal ikke være alene med barna, ikke får jeg hjelp av de andre avdelingene for de er på tur. Skal jeg avbryte den leken som er med vikaren og barna som ofte sliter i samspillprosesser? Så hva gjør jeg, jeg trenger en ispose nå.

Denne historien forteller barnehagepedagog Heidi Cecilie Valo fra en barnehage hun tidligere jobbet i.

Historiene er ikke unike. Det er derfor barnehagepedagog Palma Kleppe har startet en aksjon. Målet er å fokusere på bemanningssituasjonen i barnehagene, og å få det nye lovforslaget til regjeringen til å bli enda strengere.



De vil ha minimumsbemanning gjennom hele barnehagens åpningstid. Forslaget som nå ligger på bordet innebærer en bemanning på en voksen per tre barn under tre år, og en voksen per seks barn over tre år. Men den sier ingenting om at denne bemanningen skal gjelde hele åpningstiden.

– Det er for lite tid i løpet av en dag hvor man er fullt bemannet, sier Kleppe.

På høring

Torsdag skal saken på høring i Stortinget, og Kleppe ønsker å overbevise politikerne om at loven må gjøres enda strengere enn foreslått.

– Vi må ha bedre forutsetninger for å gjøre jobben vår. For nå viser disse historiene den siden av barnehagelivet som alle har kviet seg for å fortelle, sier hun.

Strengt nok

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner syns lovforslaget er strengt nok.

– Det er grenser for hvor langt vi akan gå fra statens side med å detaljstyre barnehagene som er så ulike. Der er det barnehageeier, kommunene, de private og menighetene, som har en lovfestet plikt til å sørge for at du har en forsvarlig bemanning hele dagen, sier kunnskapsministeren.

– Ville du vært komfortabel med å passe 18 barn alene?

– Jeg ville nok opplevd det som krevende, sier Sanner.