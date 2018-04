En liten øy i Stillehavet har skapt overskrifter verden over denne uken.

Japanske forskere har nemlig funnet det de mener kan være en uendelig kilde til sjeldne jordmetaller.

Disse metallene kan brukes i høyteknologiske produkter som smart-telefoner til elbiler, skriver Japan Times og henviser til studien som ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports tidligere denne måneden.

«Semi-evig» tid

Funnet ble gjort gjennom analyse av enorme mengder mudder fra havbunnen, rett sør for den lille øyen Minamitori, som ligger om lag 1850 kilometer fra det japanske fastlandet.

Teamet med forskere har utviklet en banebrytende metode for å separere de verdifulle stoffene fra gjørmen, og studien slår fast at et området på 2500 kvadratkilometer alene bør inneholde så mye som 16 millioner tonn med de verdifulle elementene. Noe de mener vil være nok til å forsyne behovet for metallene til «semi-evig» tid, som det heter i rapporten.

Det vil si nok til å forsyne verden med stoffet yttrium i 780 år, europium i 620 år, terbium i 420 år og dysprosium i 730 år. Alle disse stoffene regnes som sjeldne jordarter (Rare Earth Elements, heretter omtalt som REE) og kan vise seg å bli verdt store penger for Japan.

Yttrium kan for eksempel bli brukt til å lage kamera-linser, mobiltelefoner og skjermer, mens europium for eksempel brukes til test av Downs Syndrom, bilderør til tv- og dataskjermer, og til å fremstille mønsteret i euro-sedler.

STORT OMRÅDE: I dette området har de gjort funnene. Bilde: Scientific Reports

Kina med jerngrep

I dag anslår man at kineserne kontrollerer 95 prosent av verdens REE-beholdning. På grunn av politiske spenninger mellom landene, reduserte Kina sin eksport av stoffene kraftig i 2010, men disse begrensningene har senere blitt moderert.

Jubelen står i taket i Japan etter gjennombruddet, ettersom funnet kan endre den økonomiske maktbalansen mellom landene og gjøre Japan langt mindre avhengige av Kina.

– Den store mengden ressurser og hvor effektivt man kan utvinne disse, tyder på at de nye ressursene kan bli utnyttet i nær fremtid, heter det i studien.

Utvinningen av stoffene kan imidlertid bli kostbar, men Japan er fast bestemt på å få det til for å skaffe seg mer kontroll over den neste generasjonen med teknologi, skriver australske News.

– Dette kan bli en «game changer» for Japan, konstaterer ekspert på teknologiske metaller, Jack Lifton, overfor Wall Street Journal.

