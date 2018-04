Sjekk alle resultatene fra cupens 1. runde her!

​Se hvordan Braaten viste seg frem i comebacket etter skade for Brann øverst (video med tillatelse fra NRK)

Stabæk fikk en marerittstart på oppgjøret mot 3. divisjonslaget Ullern.

For etter bare 13 minutters spill ledet Ullern 2-0, takket være to fulltreffere av Emmanuel Bergstrøm. Det resultatet stod seg til pause.

Ullern fortsatte å kontrollere kampen etter sidebyttet, og beholdt ledelsen frem til det gjenstod tre minutter av ordinær tid.

Helt på tampen reduserte nemlig Franck Boli for Stabæk.

Den scoringen ga Stabæk blod på tann. For ett minutt før full tid satte Ohi Omoijuanfo inn 2-2-scoringen for Stabæk, og kampen gikk til ekstraomganger.

Fem minutter ut i første ekstraomgang scoret Stabæk nok en gang. Ola Brynhildsen satte inn 3-2 fra kloss hold, og dermed var snuoperasjonen et faktum. Like etter trodde Stabæk at de hadde punktert kampen fullstendig da Martin Rønning Ovenstad sendte Eliteserie-laget i ledelsen 4-2 etter en flott målgivende pasning fra Ohi Omoijuanfo.

Men i det 110. minutt reduserte Torbjørn Rosvoll for Ullern etter pasning fra lagets tomålsscorer Emmanuel Bergstrøm, og de røde og hvite øynet et håp om å utligne.

Men Franck Boli knuste effektiv Ullerns håp etter å lekkert scoret 5-3-scoringen for Stabæk fire minutter før full tid i andre ekstraomgang.

Dermed unngikk Stabæk å ryke hodestups ut av cupens første runde mot et lag som til vanlig spiller på nivå fire i norsk fotball.

Scoringsshow av Sarpsborg og Odd

Molde herjet i sitt oppgjør mot Træff i cupens 1 runde. Ole Gunnar Solskjærs menn ledet hele 4-0 før halvtimen var spilt. Til slutt vant Molde 6-1.

Også Sarpsborg 08, Vålerenga og Start var i scoringshumør.

Sarpsborg ledet vanvittige 7-1 (!) mot Østsiden til pause, mens Start smadret Vigør 5-0 de første 45 minuttene i sin kamp. Vålerenga herjet med Årvoll, som har TV 2-ekspertene Endre Olav Osnes og Simen Stamsø Møller på laget, og ledet 5-0 ved halvtid.

Sarpsborg vant til slutt 9-2, Start tok seieren med overlegne 8-1, og Vålerenga slo Årvoll 8-0.

Odd lekte seg også, og knuste Skarphedin hele 9-0. Odd-trener Dag-Eilev Fagermo hadde med andre ord god grunn til å glise etter kampen.

Vellykket Braaten-comeback

For Brann var Daniel Braaten tilbake fra start i cupkampen mot Sandviken etter lang tids skadefravær. Han noterte seg for én scoring og én målgivende i comebacket. Brann ledet 4-0 pause, og vant til slutt komfortabelt 6-1.

Tromsø slet seg til en 3-1-seier mot Skjervøy. Overraskelseslaget i Eliteserien, Ranheim, tok en knepen 1-0-seier mot Kvik, som til daglig spiller i 4. divisjon.

Eliteserien-klubbenes resultater, 1. runde cupen, 18. april:

Østsiden – Sarpsborg 08 2-9

Årvoll – Vålerenga 0-8

Ullern – Stabæk 3-5

Kløfta – Lillestrøm 0-3

Vestfossen – Strømsgodset 1-4

Eik Tønsberg – Sandefjord 1-6

Skarphedin – Odd 0-9

Vigør – Start 1-8

Skjold – Haugesund 0-3

Sandviken – Brann 1-6

Træff – Molde 1-6

Sunndal – Kristiansund 0-3

Skjervøy – Tromsø 1-3

Kvik – Ranheim 0-1

* Melbo – Bodø/Glimt og Trygg/Lade – Rosenborg spilles torsdag 19/4.

