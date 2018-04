– Det siste jeg husker er at vi satt på toget til Lillestrøm, og at vi gikk inn på utestedet. Deretter husker jeg ingenting, før jeg våknet jeg opp i en sykeseng, forteller Aurora Jahren fra Eidsvoll.

I august i fjor opplevde hun noe som fortsatt preger hverdagen hennes. Det som skulle bli en rolig bytur med gode venner en fredagskveld, endte skremmende og ubehagelig da Auroras drikke ble dopet ned.

– Jeg hadde bare drukket noen slurker alkohol på vei til utestedet, og var ikke beruset. Det må ha vært noen som slapp noe ned i drikken min uten at jeg så det, sier hun.

Aurora husker ingenting fra hva som skjedde på utestedet. Fra venninnene har hun imidlertid fått fortalt at hun kjøpte seg en øl. Så begynte hun plutselig å oppføre seg merkelig.

– De trodde at jeg var skikkelig full, men det ga ikke mening, for jeg hadde nesten ikke drukket noe. Jeg gjorde masse rare ting og ble helt borte i perioder. Det var akkurat som at jeg var et helt annet sted i hodet mitt, og vennene mine fikk ikke kontakt med meg, forteller 18-åringen.

– Skjønte ingenting

Vennene fikk kontaktet politiet, som igjen tilkalte ambulanse. Først tidlig om morgenen dagen etterpå kom Aurora til seg selv på Akershus universitetssykehus (Ahus). Da var det gått rundt seks timer siden hun ble fraktet med ambulanse fra utestedet.

Dette er GHB GHB er et dempende stoff med virkninger som likner alkohol. Rusen merkes gjerne i løpet av 15-30 minutter og skilles ut i løpet av få timer.

Kan forekomme som en fargeløs, luktfri væske med salt smak, men det finnes også som pulver og i kapsler.

Bruk, salg og produksjon av GHB er ulovlig i Norge, og kan medføre fengselsstraff.​

Kilde: Norsk helseinformatikk (NHI)

– Jeg skjønte ingenting. Jeg så at jeg hadde masse ledninger i hendene og rare klær. Det var ekkelt og jeg ble veldig redd, sier hun.

Legene kunne ikke påvise GHB i blodet, men mente Auroras symptomer tilsa at hun hadde drukket alkohol som var tilsatt det narkotiske stoffet. GHB kan være ute av kroppen bare timer etter at man har fått det i seg, og lar seg derfor vanskelig påvise.

– Legene sa jeg mest sannsynlig hadde fått i meg store mengder GHB, sier hun.

Skremt

De siste dagene har mange fått med seg den sjokkerende videoen av portugisiske Kristal Santos, som ble forsøkt dopet ned på festival i Brasil.

KOLLAPSET: Politi og ambulanse ble tilkalt da Aurora begynte å oppføre seg merkelig på utestedet. Foto: Privat

Aurora er blant dem som har sett videoen. Det fikk henne til å tørre å stå frem med sin historie.

– Jeg har vært mye flau og skammet meg for det som har skjedd, selv om jeg vet at det ikke er min skyld. Tankene har vært at jeg ikke passet godt nok på. I tillegg har jeg fått en del søvnproblemer etter hendelsen og drømmer mye ekkelt. Det går utover fraværet mitt på skolen, sier hun.

I etterkant av hendelsen har hun tenkt mye på hva som kunne ha skjedd hvis ingen hadde oppdaget at hun var dopet.

– Etterpå tenkte jeg mye på hvorfor det hadde skjedd med meg, og hvem som ville gjøre noe sånt mot meg. Jeg har også tenkt mye på hva som kunne ha skjedd hvis ikke vennene mine hadde vært der, sier hun.

– Tenker du på voldekt da?

– Ja, det har jeg tenkt veldig mye på. Det er veldig skremmende, for slikt skjer jo, sier Aurora.

Politiet: – Kan skje fort

I forrige uke understreket politiet til TV 2 hvor viktig det er å passe på drikken sin på byen og fest.

– Ved en bardisk kan det skje fort. GHB er jo dråpeform. Venninner må passe på hverandre, helst ikke gå alene på do eller forlate hverandre på et utested, sa politioverbetjent Kari-Janne Lid i Oslo politidistrikt.

PÅ SYKEHUS: Aurora kom til seg selv først mange timer etter at hun ble fraktet til sykehus. Foto: Privat

På grunn av den vanskelige oppgaven med å påvise GHB, har ikke politiet statistikk på hvor mange som blir forsøkt dopet ned på utesteder eller fester. Mange anmelder ikke sakene, ettersom sannsynligheten for henleggelse er høy. Heller ikke Aurora anmeldte hendelsen.

– Det er veldig vanskelig for politiet å finne ut hvem som kan ha gjort det. Det var så mange på utestedet den kvelden, sier hun.

Både politiet og Dixi, ressurssenteret for voldektsutsatte, mener derfor at det er store mørketall.

– Vi møter ganske mange brukere som mener de har blitt dopet ned. Men det er vanskelig å vite hva som er hva, og få oppsøker helsevesen eller voldtektsmottak for å få det påvist tidlig nok, sier Tine Skotnes, pressekontakt ved Dixi.

Dropper russetreff

I år er Aurora russ etter tre år på videregående i Jessheim. Men opplevelsen på byen i fjor setter sitt preg på russetiden.

– Jeg tør ikke å dra ikke på noen russetreff på grunn av det som har skjedd. Jeg vet at russen kan dope ned hverandre og på russetreff er det mye folk og kaos, sier hun.

Etter hendelsen tok det rundt fire måneder før hun turte å dra på byen og drikke igjen. Fortsatt sitter frykten for å bli dopet ned på nytt i henne.

– Jeg har vært så redd for alle vennene mine, og prøver å få dem til å forstå hvor lett dette kan skje. Men jeg tror dessverre ikke helt man skjønner det før man opplever det selv, sier hun.

Nå oppfordrer hun russen til å passe godt på drikken sin på treff og fester.

– Pass på deg selv og folk rundt deg. Mitt største ønske er at dette ikke skjer med flere, sier hun.