Bendik (27) gikk i søvne ut av vindu i femte etasje

Drøyt seks uker etter sjokket hinker NHH-studenten tappert rundt på krykker. Fallet på seks-sju meter ga håndballspilleren en fysisk trøkk han aldri har opplevd maken til før.

– Et lårbeinsbrudd, flere brudd foran og bak i bekkenet, jeg fikk et brudd i skallen med påfølgende indre hjerneblødninger, tre ribbensbrudd og brudd i ryggen, forklarer Bendik Liland Pedersen til TV 2.

– Englevakt

Bendik har hatt flaks. I store doser. Og i flere omganger.

– Jeg hadde også flaks som overlevde og var heldig fordi det var et utbygg akkurat under mitt vindu i femte etasje. Hvis ikke det hadde vært der, er det ikke godt å si hvordan det ville gått.

Bendik som var på håndballtur med kjæresten forteller at han dagen før han havnet på sykehus, spurte om å få bytte hotellrom på grunn av støy fra en hotellheis. Han fikk ikke byttet rom fordi det var stappfullt på hotellet.

– Noen av kompisene mine fra håndballaget flyttet til en annen side i samme etasje. Hadde jeg gjort det samme, så ville det neppe gått like bra for der var det ikke noe utbygg. Jeg hadde nok englevakt, smiler 27-åringen.

– Hvor mange av dine ni liv har du nå brukt opp?

– Må vel trekke fra to eller tre liv, jeg er utrolig glad for at det ikke gikk verre.

To identiske tilfeller

Hotelldirektøren ved Scandic Grand Tromsø kan utrolig nok fortelle om to personlige og lignende erfaringer.

– Dette har jeg opplevd to ganger før, på to andre hoteller, sier Geir Blichfeldt, hotelldirektør ved Scandic Grand Tromsø.

Hotelldirektøren sier til TV 2 at han beklager hendelsen. Bendik selv oppgir at han verken har mottatt telefon eller blitt kontaktet fra hotellet, etter ulykken.

Jeg hadde englevakt Bendik L. Pedersen

Politiet opplyser til TV 2 at saken nylig er henlagt som intet straffbart forhold. For Bendik er det helt greit, men han har et klart ønske:

– Myndighetene bør ser på sikkerheten

– Jeg håper at myndighetene vil se på på dette med vindusikring på hoteller. Kan jeg i søvne åpne et hotellvindu, kan et barn gjør det samme, sier Bendik.

Og ifølge søvnforskere går så mye som ett av fire barn i søvne. Noen foreldre tar forholdsregler ved å sikre vinduer og fjerne farlige og spisse gjenstander.

– De fleste vokser det av seg i løpet av ungdomstiden, men en regner med at mellom én til fire prosent av voksne går i søvne, sier professor og søvnekspert Ståle Pallesen ved UiB.

– Hva kan man finne på i søvne?

– Stort sett meningsløse handlinger. Åpne og lukke skap, gå rundt på måfå, men noen kan lage mat og kjøre bil. I noen saker kan vold utført i søvne og seksuell omgang få rettslige etterspill, forklarer Pallesen.

Han kjenner til en episode som ligner. Også i dette tilfellet var det en NHH-student som spaserte i søvne, rett ut av vinduet i studenthøyblokk.

– Vedkommende landet på en haug med sykler og overlevde, forteller professoren.

Å vekke søvngjenger er i følge eksperten myteomspunnet. Det er ikke farlig for den som går i søvne:

– De kan bli urolig om man griper for sterkt inn, man skal heller forsiktig forsøke å følge personen tilbake til sengen, avslutter Pallesen.

Trodde ikke på samboeren

Bendik våknet i en sykehusseng. Da samboeren fortalte hva som hadde skjedd, nektet han først å tro på henne.

– Jeg hadde jo ikke gått ut av et vindu i søvne, det kunne bare ikke stemme, smiler han. I dag husker han ingenting. Og det er like greit.

– Det kunne kanskje blitt mer traumatisk i ettertid dersom jeg hadde minner fra dette, sier han.

At Bendik overlevde kan skyldes én ting:

– Jeg har nok gått rett ut av vinduet og falt ned i stående stilling med beina først, dermed unngikk jeg store hodeskader. Tross alt kunne dette gått mye verre, avslutter han.