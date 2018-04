Antonio Conte var ikke akkurat høy i hatten under onsdagens pressekonferanse.

​Se episoden i videovinduet øverst!

For midt under pressekonferansen ringte telefonen til Chelsea-manageren, og en småflau Conte måtte forklare pressen at det var hans kone som slo på tråden.

– Min kone. Hun ringer alltid i feil øyeblikk. Dere får gi meg en bot. Jeg innrømmer at jeg hadde blitt irritert om den samme situasjonen hadde skjedd med dere journalister, sa Conte.

– Kanskje hun ønsket at du skulle kjøpe melk på veien hjem, spøkte en journalist i salen etter at telefonen til Chelsea-sjefen ringte.

Conte lyktes heldigvis med å slå raskt av telefonen slik at han uforstyrret kunne fortsette pressekonferansen.

Chelsea reiser til Turf Moor for å møte Burnley på torsdag. Blåtrøyene fra Stamford Bridge er på jakt etter å revansjere 2-3-nederlaget mot Burnley tidligere denne sesongen.

Conte lovet samtidig journalistene at han ikke har gitt opp håpet om å kapre fjerdeplassen med Chelsea denne sesongen. Det vil gi London-klubben Champions League-billett neste sesong.

– Vi vil gjøre vårt beste for å ende på en topp fire-plassering. Men for å være realitisk. Med fem kamper igjen å spille er det ikke lett å kutte avstanden, sa Conte, og slo fast:

– Men vi må vise viljen og ønsket om å nå dette målet. Hvorfor ikke? På torsdag har vi en svært viktig kamp mot en tøff motstander, konstaterte italieneren.