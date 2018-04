Mercedes selger AMG-modeller i Norge som aldri før. Noe av forklaringen, er at man har laget en rekke nye modeller med AMG-logoen. I praksis svært sporty og motorsterke modeller.

I Norge er blant annet GLC og GLC Coupe 43 AMG populære. Disse har rimelig heftig motorisering – på 367 hk.

Men nå har storebror kommet. Og den er ikke noe å tulle med. Bak betegnelsen Mercedes-AMG 63 S 4Matic Plus Coupe (jada, det er en munnfull), skjuler det seg nemlig et skikkelig beist.

Vi får teste nykommeren på norske veier – og er de aller første som får gleden av å gjøre akkurat det med sommerdekk.

Ladbar hybrid: – Jeg er sjokket over forbruket

Ingen direkte konkurrenter

Dette er en spesiell bil. Faktisk har den ingen direkte konkurrenter fra BMW eller Mercedes. BMW har riktignok sin coupeaktige SUV X4, men topputgaven der har "bare" 360 hk. Audi har SQ5. Heller ikke den kan måle krefter med AMG-verstingen, og er dessuten ikke tilgjengelig i et mer coupeaktig karosseri.

Dermed må vi mot Alfa Romeo Stelvio Quadrofoglio og Porsche Macan.

Også er det jo interessant å se om denne bilen virkelig er så mye råere enn lillebror 43 AMG.

Nå bør du tenke deg godt om før du kjøper nybil ​

Den frekke spoileren bak og fire enderør er det som avslører for omverden at du kjører AMG 63.

Hva er nytt?

Allerede når du har trykket på startknappen, er det fristende å slå fast at svaret på spørsmålet over er et øredøvende- og V8-brølende ja!

Det er ikke ofte vi får kjøre nye biler med V8-motorer, lenger. Her har det i lang tid vært downzing som gjelder. Men 63 S holder stand. Og takk for det! Tenk litt på disse tallene: 4-liters V8 med twin turbo sørger for 510 hk / 700 Nm.

Men lydblildet, folkens, lydbildet! Det er bare helt sinnssvakt. Du må nok ligge seks fot under, for å unngå ståpels når denne starter opp.

I tillegg til en ny motor, er også understellet spesialtilpasset. Her er det luftfjæring med flere kammer og et svært sporty oppsett som gjelder. Du kan velge komfortmodus, men på norske telehivplagede vårveier, er det et stykke igjen før du får det kjøreprogrammet lover deg. Det kan du nok også delvis takke 21" felger for.

Til gjengjeld er den svært god når du setter den på prøve i svingene. Balansen er fin, det er en god styrefølelse og litt ekstra power til bakhjulene gjør at du kan slenge litt med rumpa. Og det liker man jo med slike biler...

Denne Mercedesen er oppsiktsvekkende billig

Hva er styrker og svakheter her?

Det er ikke digitale instrumenter i GLC Coupe enda. Men interiøret oser kvalitetsfølelse og premium.

Lydbildet er nevnt. I tillegg er denne bilen brennkjapp. Nesten superbil-kjapp. Og med tanke på at vi snakker om en SUV, er det ganske oppsiktsvekkende. 0-100 km/t gidder den ikke å bruke mer enn 3,8 sekunder på, hvis du velger Race Start. Den øvelsen er rimelig brutal.

GLC Coupe har et tøffere design enn vanlige GLC, noe som jo matcher motoriseringen godt. Vi liker også nattpakken (sorte detaljer) som skaper kontrast til den hvite perlemorlakken, de mørke felgene – og Panamericana-grillen, med sine vertikale lameller!

På veien er det stor forskjell fra 43 AMG. Her vektlegges det sportslige med tydelig. På gode veier fungerer det helt ypperlig. På dårlige vårveier med telehiv og sprekker, blir det fort litt slitsomt.

Kjørefølelsen er imidlertid slik du forventer av en AMG-bil. Du merker særdeles lite til at dette er en høyreist bil. Denne klorer seg fast til underlaget - også i svingene.

Bagasjerommet er brukbart. Selv om Coupeen ikke er fullt så praktisk og romslig som en vanlig GLC – holder dette for mange.

Svakheter er følgende:

Irriterende dårlige koppholdere! I en bil som dette, der du relativt ofte utfordrer G-kreftene, burde du slippe å bekymre oss for at flasker og kopper skal fly rundt

Navigasjonen har et kartbilde som omtrent er på Commodore 64-nivå (for de av dere som ikke vokste opp på 80-tallet: Dette er tippoldefaren til dagens PCer –og en grafikk som ikke er verdig en premiumbil i 2018)

Forbruket er skyhøyt! Det er vel ikke mer enn du må forvente, tenker du kanskje. Men jo, vi ble faktisk overrasket over hvor høyt det er. Vi hadde blant annet et tretimers tur – der vi endte opp på 1,8 liter/mil. Her skal det sies at vi brukte høyrefoten godt. Skal du under literen, må du virkelig kjempe.

Topp 5: SUV-ene med de mest fornøyde eierne ​

Hva koster den?

Isjda, må vi snakke om det også? Ok, hold deg fast, for dette er ikke så lystig. Startprisen er 1,4 millioner kroner. Da får du mye utstyr. Men ikke alt. Testbilen koster nesten 1,8 millioner kroner!

Les vår test av en litt mer folkelig GLC Coupe her

Hvem er konkurrentene?

Som sagt er både Alfa Romeo Stelvio Quadrofoglio og Porsche Macan når vi snakker om denne bilen. Ingen av disse har coupeaktig karosseri – men utover det er konseptene ganske like.

Testet Mercedes – og slapp rattet i 100 km/t ​

GLC Coupe en en stilig bil allerede i utgangspunktet. Legg på en Panamericana-grill, ekstra sporty frontfanger og 21" toms sorte felger, så blir det enda barskere.

Vil naboen bli imponert?

Eh, JA! Men husk på ta litt hensyn til nabolaget hvis du kommer sent hjem om natta, eller drar på jobb veldig tidlig. For du kan bare glemme å kjøre rundt i 63 S uten å bråke som en flokk bøfler i fullt firsprang.

Dette skal Mercedes satse stort på framover ​

Broom mener:

Selvsagt har vi plass til Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ Coupe i bilfloraen. Den er virkelig et annet "dyr" enn 43 AMG. Lydbildet, kjøreegenskapene og ytelsene – det kan faktisk ikke sammenlignes!

Vi liker at Mercedes tar den helt ut – også i dette segmentet.

GLC Coupe legger seg egentlig pent midt i mellom de to mest naturlige bilene å sammenligne med: Den er mindre leken og litt dyrere enn Alfaen – og ikke fullt så klinisk i svingene som Macan. Til gjengjeld er den råere enn Porschen når det kommer til akselerasjon og har et mye mer gjennomarbeidet interiør enn Stelvio. Dessuten banker den begge to på lydbilde!

Så da er det med andre ord noen som nettopp har fått et luksusproblem. Velbekomme!

Det var BMW som startet SUV-coupe-trenden ​

Hva mener eierne?

Det ligger inne 22 vurderinger av Mercedes GLC/GLC Coupe i Brooms bilguide. Disse gir bilen sin en snittscore på 8,7 poeng av 10. Det gjør den til en av de modellene til Mercedes som får best poengsum.

Se hva de gjør med en av Norges mest populære SUVer ​

Visste du at:

– På bruktmarkedet ligger det til enhver tid rundt 100 GLC/GLC Coupe til salgs, med priser som starter på 500.000 kroner.

– Det finnes et tredje AMG-alternativ i GLC Coupe-utvalget. AMG GLC 63 4Matic+ – altså uten S. Den er nesten like rask som testbilen. 0-100 km/t på 4 sekunder. Prisen er 112.000 kroner lavere enn topputgaven.

– AMG-motorene i 63 S-modellene blir satt sammen av èn person.

Joda, den koster litt. Og den bruker en god porsjon suppe. Men litt må du jo ofre, for å kjøre noe av det heftigste som er tilgjengelig på SUV-markedet.

Mercedes-AMG GLC 63 S 4Matic+ Coupe Motor: 4-liter, V8 twin turbo Effekt: 510 hk / 700 Nm 0-100 km/t: 3,8 sek. Toppfart: 250 km/t (280 km/t uten sperre) Forbruk: 1,05 l/mil Bagasjerom: 550 / 1.600 liter Lengde x bredde x høyde: 474 x 189 x 160 cm Vekt: 1.945 kg Pris: Fra 1.474.900 kroner Pris testbil: 1.765.100 kroner

Mercedes design-SUV for deg som vil skille deg ut

Se video: Her er den ladbare utgaven av GLC