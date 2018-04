Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Jeg gledet meg lenge til Skoda Karoq. Har lenge vært fan av Skoda sine "simply clever" løsninger. Men i utstyrnivå "Style" (det høyeste), er det ikke mulig å felle ned passasjersetet flatt, slik at det blir plass til lange gjenstander inne i bilen. (Side 24 i brosjyren, kapittelet for Simply clever) Det nedfellbare setet er kun mulig i "Ambition" utstyrsnivå, med stoffseter. Jeg har kontaktet Skoda Norge om dette, men de informerer om at mitt ønske ikke er mulig å bestille/lage.

Jeg synes det er falsk markedsføring. Det er ingenting i hverken brosjyremateriell, reklamer, prislister eller lignende om at nedfellbart passasjersetet kun er tilgjengelig i Ambition-utgaven.

Har Skoda lov til å markedsføre noe de ikke kan levere? Jeg er meget skuffet da jeg hadde gledet meg til denne bilen i seks måneder. Men da den ikke kan leveres med det utstyret jeg ønsker (og som det reklameres for) så blir det en deal-breaker for meg.

Det er for øvrig mulig å få denne bilen i Sverige, men umulig å få den i Norge. Har dere noen erfaringer med tilsvarende saker fra andre bilprodusenter?

Benny svarer:

Hei på deg! Kjedelig sak dette, og jeg forstår frustrasjonen.

Jeg har selv mange år bak meg i bilbransjen, blant annet med salg av biler. Noen ganger er det dessverre slik at noe utstyr kun fås i kombinasjon med noen annet, eller kun er tilgjengelig på den og den utstyrs-varianten. Dette er ganske vanlig og det må nesten være slik på store fabrikker som produserer store volumer.



Om ikke hadde det blitt «skreddersøm» på hver enkelt bil, og prisene hadde føket i været. Slik er det bare. Så, ja – dette har jeg vært borte i tidligere.

Men om både selger og kjøper legger godviljen til, er min erfaring at man finner kompromisser som begge kan leve med. Om ikke taper selgeren et salg, og kjøperen må lete etter annen en bil.

Når det gjelder akkurat ditt tilfelle med Skoda Karoq, så vet jeg at det nedfellbart passasjersetet IKKE kan leveres fra fabrikk i kombinasjon med seter i skinn eller del-skinn, men kun i kombinasjon med stoffseter. Hvorfor det er slik vet jeg ikke. Det kan kanskje skyldes at det faktisk er fysisk forskjell på setene. Det får man ikke gjort noe med, dessverre.

Norske kunder velger veldig ofte modeller med mye utstyr. Derfor spekker den norske importøren opp bilene som skal hit en god del høyere, enn bilene som går til mange andre markeder. For eksempel Sverige, som du nevner. Det vil igjen si at skinn eller del-skinn er standard i mange av modellene her. Man mister dermed muligheten til det nedfellbare passasjersetet.

Du har helt rett i at Skoda har en god del smarte løsninger. Dette nedfellbare setet er en slik ting. Uten at jeg akkurat vet det, så tror jeg ganske bestemt at de fleste norske kunder heller vil ha litt mer eksklusive seter, enn muligheten for å legge ryggen ned på passasjersetet, med mindre man har spesielt behov for nettopp det. Slik som kanskje du har?

BMW spøkte med det – Lada bare gjorde det

Skoda Karoq er en kompakt og smart SUV.

Vanskelig å arrestere Skoda her

På den annen side, med den nedfellbare passasjersete-ryggen mister man muligheten til VarioFlex-baksetet. Altså det felksible og justerbare baksetet. Det er kun tilgjengelig på biler med skinn eller del-skinn interiør.

VarioFlex-baksetet er også en Simply clever-løsning som jeg tror flere kunder setter stor pris på. Det ene henger liksom sammen med det andre på disse sete-detaljene.

Når det gjelder at du kan få topputgaven i Sverige med nedfellbar passasjerseterygg, må det skyldes at de leverer denne med stoffseter. Altså dårligere standardutstyr enn i Norge, som altså har skinnseter og fleksibelt baksete istedenfor. For som nevnt – fabrikken lager ikke passasjersete-kombinasjonen i noe annet enn stoffseter.

Når det gjelder bildet du viser til på side 24 i brosjyren for bilen, viser dette også denne illustrasjonen med stoffsete, etter det jeg han se på en nedlastet og litt kornete PDF-fil.

Jeg er så klart enig med deg at dette burde kommet tydeligere fram i brosjyremateriellet fra Skoda. På den annen side: Det finnes en hel haug med ulike utstyrs- og modellvarianter og tilbehørs-konfigurasjoner. Om man skulle beskrevet alt i detalj, hadde det ikke blitt en brosjyre, men en tykk bok.

Det skal vel med det noe til å kunne «arrestere» Skoda her for villedende markedsføring.

Jeg ga deg kanskje ikke akkurat det svaret du ville ha, men dette er min betrakting rundt problemstillingen. Med mindre at du er veldig avhengig av å slå ned denne passasjerseteryggen, så synes jeg det er litt synd om du dropper drømmebilen du har ventet på i ett halvt år, på grunn av denne detaljen.

Er dette denne setryggen veldig viktig, så må du velge en modell med stoffseter og heller spekke opp bilen med utstyr og tilbehør, slik at du får en fin bil du kan leve godt med. Jeg er sikker på at en forhandler vi hjelpe deg med det.

Ønsker deg lykke til med bilvalg!

