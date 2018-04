På forhånd har forsvarerne sagt at det bestialske drapet på Ammerud i 2016 trolig ble utløst av en bagatell.

I Oslo tingrett onsdag har de to drapstiltalte mennene på henholdsvis 26 og 28 år forklart seg om hendelsesforløpet.

Natten forut for drapet hadde den avdøde 34-åringen vært i leiligheten. Han skal ha røyket hasj og tatt en drink med de to drapstiltalte før han dro hjem.

På et tidspunkt ble den avdøde 34-åringen og en 29 år gammel kvinne beskyldt for å ha stjålet mindre mengder med hasj som ble oppbevart i leiligheten. Kvinnen skal ha befunnet seg i leiligheten hele tiden, og hun er nå tiltalt for likskjending og for ikke å ha hjulpet offeret da han var i nød.

De to drapstiltalte og en tredjemann, som tidligere har vært siktet i saken, bestemte seg for å reise hjem til 34-åringen mens kvinnen var i leiligheten. De hentet ham i en taxi.

Voldelig rollespill

Tilbake i boligen på Ammerud begynner et rollespill. Det går ut på at den tidligere siktede og den drapstiltalte 28-åringen er voldelige mot hverandre.

Hensikten er å skremme kvinnen (29) og den nå avdøde mannen. De håpet at en av dem skulle innrømme å ha stjålet hasjen, men situasjonen bare eskalerte ytterligere.

På et tidspunkt skal den tiltalte 28-åringen ha slått avdøde i hodet med en glassflaske. Da sa den medtiltalte 26-åringen noe sånt som at «Nå kan vi like gjerne drepe han. Vi får omtrent like lang straff uansett». Også dette skal ha blitt sagt for å skremme avdøde, ifølge 26-åringens forklaring.

Avdøde forsøkte etter hvert å stikke av. Da skal han ha blitt knivstukket i overkroppen av 26-åringen.

Uskyldig anklaget

Mens 34-åringen lå på gulvet med alvorlige stikkskader, skal en av de drapstiltalte ha forstått at hasjen aldri hadde blitt stjålet av verken avdøde eller kvinnen.

Den aktuelle hasjen skal ifølge forklaringene til de tiltalte ha ligget i en av deres bukselommer.

Da de to drapstiltalte forstod dette, gikk de ut på verandaen.

– Vi tenkte «Hva skal vi gjøre nå?». Vi skjønte jo at han var uskyldig, forklarte 26-åringen i vitneboksen onsdag.

Tilbake i stua, der avdøde fortsatt var i live, ba ham om å få et glass vann. 26-åringen forteller at han satte seg på huk ved siden av. Han skal på fleip ha spurt «Hvordan vil du dø?», forklarte han i retten.

På dette tidspunktet bedyrer 34-åringen sin uskyld. Den drapstiltalte 26-åringen vet også at han aldri den avdøde mannen aldri har stjålet hasj.

Ifølge forklaringene i retten, skal avdøde ha gjort et utfall som får det til å svartne for 26-åringen som griper etter en øks og tar livet av 34-åringen.

Det er ukjent om forklaringen støttes av påtalemyndigheten.

– Skulle dumpes i drikkevann

I de påfølgende døgnene ble liket partert i et tyvetalls deler ved hjelp av økser og en kniv. Mens dette pågikk, var de tiltalte ute av boligen flere ganger. Det skal også ha blitt inntatt store mengder rusmidler.

Da kroppsdelene var pakket ned i en sekk, koffert og bager, fraktet to av de tiltalte lasten ut av boligen.

I retten tirsdag kom det frem at minst en av de tiltalte har forklart at liket skulle dumpes i Breisjøen i Lillomarka. Det er en av Oslo kommunes drikkevannskilder.

Så langt kom de aldri. Vitner ble oppmerksomme på to menn som gikk og veltet på en svært tung koffert. Politiet ble tilkalt og mennene ble pågrepet.

28-åringen nekter straffskyld for drap, men erkjenner å ha tatt del i likskjending. 26-åringen erkjenner både drap og partering. Den 29 år gamle kvinnen nekter for både partering og for at hun ikke hjalp avdøde da han var i nød. Hun skal forklare seg torsdag.