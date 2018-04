Norges Skiforbund fortjener først og fremst ros, bare så det er sagt. Enten det er snakk om forbundet som helhet eller den mer eller mindre selvstendige langrennsavdelingen, fortjener de strengt tatt mer positiv omtale i norske medier enn de får i dag. Jeg har og kommer helt sikkert til å bli anklaget for å være for positiv til Norges Skiforbund. Det lever jeg imidlertid fint med, for se bare her.

Langrennslandslaget gir alle utøverne samme grunnlønn, uansett kjønn. Det er satset tungt på utvikling av kvinnelige ledere og trenere. For å redusere utgiftsnivået har de startet byttehelger rundt omkring i landets skiklubber. Forbundet har tatt ansvar og jobber for å ivareta helsen til skismørere med sine smørevettregler og smøretraileren, og de sørger for økt rekruttering gjennom krets- og regionlag på seniorsiden og en rekke tiltak blant juniorer og yngre løpere.

Alt dette, og mye mer, sørger for at Norges Skiforbund Langrenn er blant landets største særforbund. Samtidig viser popularitetsmålinger at nasjonalsporten år etter år er landets mest populære idrett. Resultatene er det også fint lite å utsette på, og alt i alt fortjener egentlig langrennsledelsen nesten bare ros. Likevel klarer de altså å rote det til for seg selv i media, gang etter gang, og det er her verdens beste langrennslag går fra best til dårligst i klassen ved hjelp av et eneste intervju.

Ødelegger for seg selv

Med journalistene fremfor seg har langrennsledelsen en egen egenskap til å havne rett i forsvarsposisjon. Joda, det stilles ubehagelige spørsmål og kanskje er medias kunnskap for liten og fokuset feil. Når man imidlertid verken har noe å skjule eller all verden å forsvare, fatter jeg ikke hvordan det er mulig å sette staven mellom beina og ødelegge for seg selv hver eneste gang man skal svare på kritiske spørsmål.

Skiforbundet klarer ikke å forklare selv de enkleste ting og eksemplene på dette er mange. Diskusjonen rundt Coop, Spar og Asko er foreløpig siste kapittel i sagaen, og der får jo heller ikke forbundet akkurat hjelp av et skuffet Coop og deres frislipp av e-poster. La oss imidlertid bruke Northug-vrakingen til Kuusamo som eksempel, en diskusjon som altså gikk så langt at skuespillere, tidligere skistjerner og aviskommentatorer stod på riksdekkende TV i beste sendetid og diskuterte hvor det hadde gått galt.

Petter Northug var tatt ut til Kuusamo, og hadde en avtale med Skiforbundet om at han måtte delta og vise god form i Bruksvallarna eller på Beitostølen. Dette gjaldt også andre landslagsløpere, som for eksempel Sjur Røthe, som i likhet med Northug ble «vraket» til Kuusamo. Felles for disse to er at de ikke gikk, eller strengt tatt ikke burde gått, på Beitostølen av helsemessige årsaker. Langrennsledelsen meldte derfor av sine to forhåndspåmeldte løpere og erstattet disse med sprinterne Fossli og Brandsdal.

Strengt tatt er ikke dette så vanskelig å forstå, men i mangel på god kommunikasjon fra forbundets side blir det altså nasjonal oppstandelse. Det skorter imidlertid ikke bare på de pedagogiske egenskapene. Heller ikke ydmykhet ser ut til å være en del av langrennsledelsens ordforråd.

Alle er idioter

De soleklart beste, eller rettere sagt verste eksemplene på langrennsledelsens kommunikasjon og manglende ydmykhet, er alt som har skjedd rundt Sundby- og Johaug-sakene. Jeg tør faktisk gå så langt som å si at det er forbundets kommunikasjon og ikke dopingsakene i seg selv som sørget for et svekket omdømme. Folk flest har tilgitt og akseptert Sundby- og Johaug-sakene som alt annet enn bevisst juks, men manglende ydmykhet henger ved skiledelsen for alltid.

I dette tilfellet satte de altså staven mellom beina allerede i første stavtak, eller rettere sagt på pressekonferansene. Når Sundby-saken skulle presenteres for det norske folk, valgte ledelsen å fortelle at «alle er idioter». Når man i forbindelse med Johaug-saken (dessverre) fikk en ny mulighet til å vise ydmykhet kunne ledelsen fortelle at «alle er fortsatt idioter», og for sikkerhets skyld la hele Norges skiprinsesse til at hun var «helt uten skyld».

Mens dette på den ene siden skapte unødvendig skepsis rundt to saker som overhodet ikke bør plasseres i samme kurv som statsstyrt og prestasjonsfremmende juks, sørget manglende ydmykhet og dårlig kommunikasjon til et svekket omdømme og at norske medier kastet hansken. Jeg tør faktisk gå så langt som å hevde at manglende ydmykhet ovenfor både antidopingmyndigheter og FIS er grunnen til at sistnevnte anket Johaug-dommen, noe som står i grell kontrast til uttalelser om at det var media som var skyld i Johaugs positive prøve. Og ja, sistnevnte påstand ble faktisk ytret i fullt alvor.

Ydmykhet, ydmykhet, ydmyket

En ting er å mene at landets journalister og folk flest ikke skjønner noen verdens ting. Det er noe helt annet å stå og fortelle de samme journalistene at man mener det. Det er lite som verdsettes så høyt i Norge som ydmykhet når man har dummet seg ut og stort sett er det smarteste man kan gjøre å legge seg flat, også de gangene man strengt tatt ikke har dummet seg ut.

Verdens beste landslag viser gang etter gang at de behersker langrennssportens ulike arbeidskrav. Når det gjelder langrennsledelsen, burde det imidlertid reflekteres litt rundt hvordan man skal fremstå mer ydmyke og folkelige og på hvilken måte man kan fremstå både #godesammen og #godeutad. Her vil jeg trekke frem Torbjørn Skogstad som et eksempel til etterfølgelse. Lederen av langrennkomiteen har fremstått som ydmyk i møte med media, selv i forbindelse med de vanskelige sakene, og kanskje er det derfor vi ser så lite til han.

