Andre generasjon av Nissan Leaf selger seg selv, om dagen. Nordmenn står bokstavelig talt i kø, for å sikre den nye elbilen.

Nissan har vært veldig tydelige på at det ikke skal være lang leveringstid. Det løftet har de så langt levd opp til. De har lært av Opels marerittaktige opplevelse med Ampera-e – der det tidvis var halvannet års ventetid. Tesla Model 3 er også fortsatt et knapt år unna.

Hos Nissan opererer man nå med rundt seks måneders leveringstid på nye Leaf.

Men det finnes en snarvei ...

Men selv det kan være i meste laget for mange. Og da gjelder det å finne andre løsninger. Som vanlig heter snarveien bruktmarkedet.

I skrivende stund ligger det faktisk over 80 eksemplarer av nye Leaf til salgs på finn.no.

Det er oppsiktsvekkende høyt for en såpass fersk bil. Forklaringen er knyttet til at etterspørselen er høy – noe som gjør at det også kommer en del paralellimport av biler.

Interiøret har fått en betydelig oppgradering siden forrige generasjon av Leaf.

Ikke samme garanti

Forskjellen på biler som importeres fra andre land, kan imidlertid være betydelige. For det første dreier det seg om garanti.

Her er vi i særstillingen i Norge, med fem års nybilgaranti, mens det i andre land er vanlig med to eller tre år.

– Nå har riktignok mange forhandlere fått på plass egne femårs-garantier. Men man bør lese vilkårene, og sjekke om disse er like omfattende som fabrikkgarantien, minner Brooms bilekspert, Benny Christensen om.

Det andre man må sjekke, er om bilen faktisk har det utstyret mange i Norge etterspør. Her kan det nemlig være store variasjoner.

Batterivarmer

– Det er flere forskjeller og den viktigste er batterivarmer. Det er naturligvis viktig for det norske markedet, med kald vinter. Varmeseter og DAB+-radio er også noe en må sjekke.

– Kommer bilen fra USA er det enda flere ting å være obs på: Radio med store mangler, navigasjon som ikke virker, delenummerne er annerledes og garantien gjelder ikke, styringen-, understellet-, lyktene- og blinklysene er også forskjellig på disse bilene, sier kommunikasjonssjef i Nissan Norge, Knut Arne Marcussen.

Nybilprisen

Prisene fra den norske importøren starter på 255.900 kroner. Da får du Visia-modellen, som har minst utstyr.

Toppmodellen, Tekna, er fullpakket med det meste av det du trenger. For eksempel inkluderer den skinninteriør, full LED-lys, Bose-anlegg med DAB-radio, det største infotainmentsystemet, 17" alufelger og intelligent cruisecontrol – inkludert køassistent og filholder.

Her begynner prisene på 304.900 kroner.

Tar du med rubb og stubb av alt tilgjengelig utstyr, i kombinasjon med 2-tone-lakk, ender du fortsatt ikke på mer enn rundt 350.000 kroner.

Det er ikke mer enn hva mange premiumbiler koster deg, bare i ekstrautstyr ...

Bruktprisene

På bruktmarkedet er det èn modell til salgs under 300.000 kroner. Den er "norsk", koster 291.900 kroner – og er av utstyrsnivå Acenta. Ny koster denne modellen fra 275.900 kroner hos Nissan.

De resterende drøyt 80 bruktbilene ligger et sted mellom 300-350.000 kroner.

– Det er nok ikke noe særlig å tjene på å kjøpe brukt Leaf, akkurat nå. Etterspørselen er høy, og da omsettes bilene greit. Men det er altså en anledning til å snike litt i køen, sier Broom-Benny.

