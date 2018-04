– Det tok iallfall to år etter utestengelsen før jeg klarte å legge ting bak meg og jobbe videre i livet. Det verste var da jeg skulle begynne å konkurrere igjen: Du føler at alle ser på deg, det er iallfall følelsen du selv har, alle glor på deg - og dømmer deg. Det oppleves som at alle har en mening om deg. Du føler deg mistenkeliggjort, forklarer Erik Tysse.

Tappes for energi

Den tidligere kappgjengeren understreker at denne følelsen suger krefter ut av deg.

– Det er skikkelig energitappende. Du går hele tiden rundt og kverner på dette i bakhodet: Hva tenker folk på? Tror de på meg? Tør de komme bort og hilse på meg? Eller tror de ikke på meg?

Ifølge Tysse kommer Johaug til å møte tre reaksjoner hos folk:

De som ønsker deg velkommen tilbake. Disse menneskene tar direkte kontakt og viser deg respekt, du har sonet din straff.

De som ser på deg og ikke tør ta kontakt. Disse menneskene vet rett og slett ikke hvordan de skal forholde seg - i dette tilfellet til Therese Johaug.

Så er det den gruppen som ikke tror på deg. Og de vil ikke ha noe med deg å gjøre.

– Alle dømmer deg

– Den verste situasjonen for meg etter at jeg var ferdig med straffen var da jeg skulle konkurrere igjen. Denne følelsen du har av at alle ser på deg og dømmer deg var slitsom.

– Du føler deg mistenkeliggjort?

– Ja, det føles iallfall slik. For Therese Johaug er det kanskje positivt at hun kommer tilbake på hell av sesongen og får unna noe støy før neste sesong begynner.

Rak rygg!

– Du vet altså hva som venter Therese Johaug, hvilke råd vil du gi henne?

– Man vet selv hva man har gjort og ikke gjort. Therese må stole på seg selv, ha fokus på det hun kan gjøre noe med. Det kommer til å bli vanskelig for henne, men hun må møte omverdenen med rak rygg og la folk komme med sine kommentarer. Hun må være forberedt på å bli konfrontert med at ikke alle tror på henne. Da er det bare å snakke med folk, forklare hva som har skjedd. Og respektere at det er ulike meninger, sier Erik Tysse.

Erik Tysse er 37 år. Hans beste plassering internasjonalt som kappgjenger var femteplass under VM i 2007. Tysse har vunnet 25 norske mesterskap og seks kongepokaler.