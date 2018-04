Termometeret stanset så vidt over 17 grader i går, aller varmest var det i Møre og Romsdal og i Trøndelag.

I Bergen sank temperaturen aldri under åtte grader i natt, men skyer og litt nedbør gjorde at termometeret stanset rett før det nådde 14 grader.

På Sør- og Østlandet ble tåken liggende langt ut over dagen i går, og solen fikk ikke gjort jobben sin. Oslo endte på 13,1 grader, Kristiansand på bare ni.

Onsdag startet også med morgentåke på Sør- og Østlandet, men den lettet litt tidligere på dagen enn i går.

Klokken 14 var det 15 grader i Oslo, og 18 grader i Drammen.

Under ser du hvordan tåken kom inn over Oslo sent tirsdag, og så lettet rundt lunsj.

Foto: Radisson Blu Scandinavian Hotel Foto: Radisson Blu Scandinavian Hotel

Kan se 20-tallet i morgen

Et lavtrykk ved Færøyene er på vei nordøstover i Norskehavet, og det trekker med seg varm luft inn over Sør-Norge.

Det kommer litt nedbør inn nord på Vestlandet, men en høytrykksrygg for lite skyer i det meste av landsdelen. Tåken kan komme til å ødelegge i morgen også, men det er lov til å håpe på temperaturer på 20 tallet på Sør- og Østlandet.

– Tåken kan bli liggende gjennom hele dagen langs kysten, og så trekker inn over land om kvelden, forteller Storm-meteorolog Ina Ynnesdal.

Lavtrykket sender en front inn over Nordland, og så litt ut på dagen en annen inn over Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Det kommer litt regn langs kysten av Vestlandet først på dagen nord for Hardangerfjorden, men sprekker etter hvert opp, først i sør. I Nordfjord kan det dryppe litt hele dagen, sier Ynnesdal.

NEDBØR frem til midnatt søndag

Det kommer til å blåse opp i stiv sørlig kuling langs Vestlandskysten først på dagen, men vinden roer seg etter hvert.

I Trøndelag og Møre og Romsdal starter torsdag med skyer og litt regn langs kysten. Det letter ut over dagen, men begynner å regne igjen til kvelden.

– Regnet når kysten først, og brer seg så inn over land, sier Ynnesdal.

Også her blåser det godt i morgen, opp i stiv kuling fra sørvest på Sunnmøre.

Nedbør i nord i morgen

Nedbørområdet som ligger over Trøndelag i dag, fortsetter nordover i morgen.

– Det når helt nord til Troms, der det svekkes, sier Ynnesdal.

Troms får litt spredt nedbør hele dagen. Nordland øker nedbøren på når den nye fronten når frem ut på ettermiddagen. I Nordland kommer nedbøren som snø over 500-800 meter, i Troms over 200-400 meter.

Vinden øker på til liten kuling fra sør og sørvest.

– Finnmark får sludd og snø i morgen, men den skyldes pålandsvind. Nedbøren gir seg i vest utover dagen, lengst øst går det snøbyger hele dagen.

Skredfare i nord

Svake lag nede i snødekket gjør at det er betydelig snøskredfare på Vestlandet og spesielt i deler av Nordland og Troms.

Nå kommer det mer nedbør, og mer vekt på snødekket gjør at risikoen for at de svake lagene skal bryte sammen øker.



NVE varsler derfor stor skredfare, faregrad 4, I deler av Nordland torsdag, og også i deler av Troms fredag.

Flom i sør

I Sør-Norge gjør varmen at flomfaren øker. Det ligger uvanlig mye snø i lavlandet, og de neste dagene kommer vannføringen i elver og bekker til å øke.

NVE varsler nå flom på deler av Østlandet, Telemark og Agder. De setter faregraden til 2, så det er først og fremst snakk om lokale oversvømmelser foreløpig.

Det er først dersom vi får høye temperarturer kombinert med mye nedbør at årets vårflom bli virkelig skummel.

Flott slutt på uken i sør

Lavtrykket som er på vei opp fra Færøyene siger inn i Norskehavet fredag, og videre inn over Nordland og Troms lørdag. Høytrykksryggen over Sør-Norge forsvinner, og vinden snur på vest.

– Det gjør at uken slutter med regn og sludd i Vest-Finnmark og Troms både fredag og lørdag, og regnbyger fra Nordland og hele veien sørover til Rogaland, sier Ynnesdal.

Nordland og Sogn og Fjordane får mest nedbør, 30-50 millimeter lokalt på fredag. Nordland kan få 30-50 millimeter til på lørdag. Nedbøren gir seg søndag, da går det bare en og annen byge om morgene i Møre og Romsdal og i Trøndelag.

Nedbøren gir seg ikke helt i Nord-Norge søndag, det fortsetter å gå noen snøbyger.

– Den nordlige og østlige delen av Finnmark får opphold, og nedbøren gir seg etter hvert sør i Nordland også, sier Ynnesdal.

Lørdag blir det opphold på Vestlandet sør for Stad, men det er fare for lokal tåke.

– Vinden kan komme opp i liten kulng fra sørvest hele veien fra Stad til Vesterålen fredag. Lørdag dreier den mer nordlig, og minker, sier Ynnesdal.

Sør- og Østlandet blir liggende i le, og kan gjelde seg til flott vær både fredag, lørdag og søndag.

Ny runde natt til mandag

I slutten av helgen kommer et nytt lavtrykk inn fra Atlanterhavet. Søndag ligger det ved De britiske øyer.

Det skyer til og begynner å regne på Vestlandet utover ettermiddagen, og så øker nedbøren på natt til mandag.

– Vinden tar seg opp ut over dagen, til kvelden blåser det stiv og sterk kuling fra sør og sørøst. Sterkest vind langs kysten av Rogaland, advarer Ynnesdal.