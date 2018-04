Mandag formiddag skrev TV 2 at Norges Ishockeyforbund vil gi Lørenskog seks uker til å rydde opp i økonomien.

Det mener TV 2s ischokeyekspert er alt for snilt.

– Jeg mener det er helt hårreisende at forbundet gir Lørenskog så lang tid til å rydde opp. Hvis de kommer i månedsskifte mai/juni og sier at de ikke klarer å stille lag neste sesong, er det som å pisse på Narvik - som står først i køen til å overta plassen. Det er nesten umulig for dem å øke budsjettet med flere millioner kroner på så kort tid. Jeg skjønner ikke at forbundet kan være så runde i kantene. Det er feigt, sier Erik Follestad Johansen.

Han er oppgitt over at det ikke stilles strengere krav til Lørenskog, som har slitt tungt med økonomien i flere år.

Senest i 2017 ble klubben begjært konkurs og måtte permittere alle spillerne.

– Det er ikke bra for norsk hockeys omdømme

Lørenskog har selv vært åpne på at de fortsatt henger etter med spillerlønninger, og har en gjeld på cirka 1 million kroner.

– Forbundet burde si til Lørenskog; vi hører hva dere sier om den økonomiske situasjonen, men det er vi som bestemmer. Vi skal ha et svar om ti dager, og hvis dere ikke klarer å stable økonomien på plass innen da, får dere ikke være med videre. Forbundet er igjen nølende i en sak der de har mulighet til å sette en ny standard for hvordan norsk hockey skal drives. Dette er ikke bra for omdømmet til sporten. Det er akkurat sånn vi ikke vil ha det, mener Follestad.

Generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Ottar Eide, slår tilbake mot kritikken.

– Det får stå for hans regning. Dette handler jo også om respekt for Lørenskog. Vi har sagt at det bør være klart så tidlig som mulig i mai, men det blir helt useriøst å gi dem en altfor kort frist. Det må være en likebehandling for alle klubber. Vi kan ikke drive norsk ishockey på den måten at vi kaster ut klubber på skjønn. Vi må gjøre det riktig, og da kreves det en seriøs behandling. Det finnes sikkert svakheter i systemet, men vi ser at den økonomiske situasjon i norsk hockey har bedret seg de siste årene, sier Eide til TV 2.

– Det er uproft

Narviks styreleder, Stig Winther, bekrefter at det vil bli veldig vanskelig for dem å si ja til en plass i GET-ligaen på så kort frist - dersom Lørenskog ikke klarer å få økonomien til å gå rundt.

Han mener forbundet har gitt lite informasjon, og opptrer uproft.

– En frist på seks uker til Lørenskog betyr at det blir vanskelig for oss å gjøre dette på en skikkelig måte dersom vi skulle få tilbud om plass. Nå vet jeg ikke hvordan de i forbundet jobber, men jeg synes de burde tatt kontakt så vi vet hva vi har å forholde oss til. Gi oss en dato feks. i mai hvor vi kan få vite om vi skal forberede oss på å jobbe for spill i GET-ligaen eller ikke. Den eneste informasjonen vi har fått om denne saken nå er via media, og det synes jeg er uproft. Jeg tenker at det burde vært lagt opp et litt annet løp, sier Winther til TV 2.

Eide mener det ikke har noe for seg å ta kontakt med Narvik når situasjonen fortsatt er usikker.

– Narvik er i førstedivisjon, og Lørenskog er i GET-ligaen. Det er det som er utgangspunktet for de hensyn vi tar akkurat nå. Både vi og Narvik vet hva som gjelder, og det ville ikke hjulpet noen ting om vi hadde gitt dem noe informasjon nå som ikke fører til noe reelt, hevder Eide.

– Vi kan ikke hogge hodet av hver klubb som sliter



Når lisensnemden vurderer om en klubb skal få lisens for 2018/2019-sesongen baseres det i utgangspunktet på regnskapet fra 31.12.2017.

De må også kunne garantere for positiv egenkapital kommende sesong.

– Vi må gi Lørenskog mer tid enn noen dager for å kunne gjøre en justering i økonomien, ellers blir det useriøst. Vi kan ikke hogge hodet av hver klubb som sliter, men vi må selvfølgelig vite at de både kan betale gjelden og drive klubben på en god måte neste sesong. De ønsker selv å komme med en avklaring i starten av mai, for det vil ikke tjene noen at det trekker ut, sier Eide.

– Lørenskog er jo en klubb som har slitt økonomisk over mange år. Hvor mye vektlegger dere økonomisk historikk når dere vurderer lisens?

– Det er et godt spørsmål, men hadde vi gjort det, hadde det knapt vært en klubb igjen i norsk hockey. Det er jo ikke bare Lørenskog som sliter og har slitt med økonomien. Se bare på Storhamar, der de var på tannkjøttet for noen år siden. De har slått kraftig tilbake, og det viser jo at man ikke alltid kan se på historikken, mener generalsekretæren.