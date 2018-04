De ladbare hybridene har hatt stor framgang i det norske markedet de siste årene. Det skyldes i hovedsak én ting: At disse bilene har kommet svært gunstig gjennom det norske avgiftssystemet.

Offisielt har nemlig de ladbare hybridene svært lavt forbruk, dermed også lave utslipp. Men nå står vi foran store endringer i hvordan dette blir beregnet.

Her hjemme kommer det en avgiftsskjerpelse fra 1. juli, den skal ramme alle ladbare hybrider som klarer mindre enn 50 kilometer på strøm.

Har vært kjempesuksess

Den tidligere målestandarden NEDC har blitt erstattet av mer realistiske WLTP. Det betyr også at det blir tøffere for de ladbare hybridene å klare kravene.

Nå får noen et opphold i produksjonen, noen blir utsatt for en periode – mens andre rett og slett forsvinner.

I siste kategori finner vi det som har vært en kjempesuksess for Mercedes her hjemme, nemlig den ladbare utgaven av familie-SUVen GLC. Den har stått for nesten alt salget av GLC siden den ble introdusert i 2016, men nå er det altså slutt. GLC 350e går ut av produksjon allerede i mai.

Ser kanskje ut som naboens familie-SUV, men nei...

Mercedes har virkelig truffet blink med sin ladbare GLC.

Over ett års leveringstid

– Det er riktig at dagens versjon av GLC 350e går ut av produksjon, men med et uttalt mål om å elektrifisere alle segmenter er det mer naturlig å kalle det en produksjonspause frem til neste år. Som en konsekvens av dette har vi fått hele årets volum levert første halvår, med en betydelig forbedret leveringssituasjon som resultat. Da modellen ble lansert i 2016 var det over ett års leveringstid, mens vi nå kan levere bil omgående, til stor glede for mange kunder.

Det sier PR - og informasjonssjef Audun Hermansen hos den norske Mercedes-importøren, til Broom.

Med "elektrifisering" sikter han til den nye elektriske satsingen fra Mercedes, der en rekke nye modeller skal lanseres de kommende årene.

Plutselig dukket det opp en bil i bruktmarkedet​

Ladbare hybrider klarer kortere avstander på strøm, smart hvis du har mye småkjøring og er flink til å lade.

Sikret seg ekstra biler

De ladbare versjonene av familiebilene C-klasse og E-klasse stopper forresten også produksjonen i mai. Men disse kommer tilbake til høsten, da som ladbare dieselhybrider.

Det er tidligere kjent at det blir produksjonsstopp for bestselgerne Passat GTE og Golf GTE fra Volkswagen, i forbindelse med modellårsskiftet i august. Det samme gjelder for Audis A3 e-tron og Q7 e-tron.

Også andre ladbare hybrider er berørt av endringene som nå kommer. I flere tilfeller har importørene sikret seg ekstra leveranser, for å kunne dekke etterspørselen og unngå ventelister.

Dagens GLC har også en Coupe-versjon (foran). De to bilene har gjort det skarpt i sin klasse de siste årene.

Se vår video av GLC under: