Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny. Jeg har nylig kjøpt en Volvo XC60 2015-modell og er fornøyd med det. Vi hadde en V70 2009 før det og jeg har alltid likt komforten til Volvo. Både sittekomfort og kjørekomfort, spesielt på lange turer. XC60 gir en helt annen kjøreopplevelse, men komforten er bra i forhold til typen bil. Liker at setene i XC60 har bedre sidestøtte enn i V70.

På XC60 har vi fått med 20" sommerhjul, og nå er jeg usikker på om jeg skal beholde dem, eller velge 18". Hva tror du komfortforskjellen er på de to alternativene? De sommerhjulene som følger med er 255/45R20, og de er såpass slitt at jeg må bytte dem. (kan kanskje kjøre i to mnd men vil helst ikke ha dekk som er på grensen mot det forsvarlige)

Bør jeg selge mine 20" og bytte til 18"? Bli komforten vesentlig bedre med 18"? Hilsen Pål

Benny svarer:

Hei Pål - og gratulerer med ny og fin bil! Dette temaet er veldig aktuelt i disse dager. Flere og flere biler blir å se med sommerhjul nå.

Når det gjelder hjulstørrelse er det flere ting som spiller inn og som bidrar med ulike forskjeller. Mange velger store hjul for utseendets skyld og tenker at man får lide litt for skjønnheten, med tanke på redusert komfort. For mange er det visuelle viktigst.

Nå har ikke jeg kjørt Volvo XC60 med 20-toms hjul, så jeg må få svare litt generelt på spørsmålet ditt.

Større hjul krever dekk med lavere profil, altså mindre gummi fra asfalten og opp til felgkanten, for å opprettholde lik rullemotstand. Veldig ofte blir dekkene noe bredere også.

Vi snakker da dekk som kanskje er mer beregnet på sportsbiler og med egenskaper deretter. Det vil si med mer fokus på grep, styrefølelse, svingegenskaper etc. Komfort kommer i slike tilfeller et godt stykke ned på prioriteringslista.

Hele dekket er annerledes bygget opp, med hardere dekksider og ofte mer «kantete» overgang mellom dekkskulder og slitebane. Disse dekkene har som regel også et mer firkantet / rektangulært avtrykk mot bakken mens ikke fullt så ekstreme dekk har et mer ovalt avtrykk.

Alle disse tingene påvirker kjøreegenskapene, styrefølelsen, sporing på veien, dekkstøy, mindre fjæring i dekksiden – og påvirker igjen komforten om bord. Dette med komfort, er om jeg tolker deg riktig, viktig for deg. Da er det absolutt grunn til å gjøre det du har gjort. Nemlig å stoppe opp å tenke seg om litt.

255 som er bredden på sommerdekkene dine i millimeter, er mye. Selv om det også er stor forskjell fra dekk til dekk på de ulike egenskapene jeg har ramset opp. Så om du velger å gå for 20-tommere, er det nok viktig at du er tydelig på hva slags egenskaper du ønsker at dekkene skal ha. Be gjerne om hjelp fra noen med skikkelig peiling til å plukke ut riktige dekk som ivaretar de egenskapene du er ute etter i størst mulig grad.

Aller tryggest på komfort er du nok om du velger å gå for 18-toms hjul, også på sommeren. Det er nok i manges øyne ikke like kult, men jeg tror du da vil få både mindre støy, mindre sporing, en mindre stumpete bil, lettere styring og mindre rullemotstand. Dermed noe lavere forbruk også.

Så må du nesten ta valget selv om du vil prioritere fornuft, eller det visuelle.

Ønsker deg lykke til!

Les også: Kjøpte nye dekk – men de var tre år gamle

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Har du innspill eller erfaringer – skriv inn i kommentarfeltet under:

Vinterdekk om sommeren? Det er fullt lovlig – men absolutt ikke smart

Video: Dette bør du vite om dekkdimensjoner