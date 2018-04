I mai skal Hollywood-stjerna Meghan Markle (36) gi sitt ja til prins Harry (33) i Windsor Castle utenfor London.

Markle er kjent fra blant annet tv-serien Suits, men nå skal hun tre inn i de kongelige rekker, få hertuginne-tittel og legge skuespillerkarrieren bak seg.

Det store spørsmålet

Nå som den store dagen nærmer seg, er det spesielt ett spørsmål britene er opptatt av: Hvordan brudekjole skal hun ha, og hvem skal designe den?

Kjolevalget er meget hemmelig, og skal ikke avsløres før den store dagen, slik tradisjonen er. Alle prøveseanser holdes på et topphemmelig sted, slik at ingen skal få tak i noen detaljer.

HAR HATT BRUDEKJOLE FØR: Vi fikk se Meghan Markle i brudekjole da hun skulle gifte seg i Suits. FOTO: Skjermdump/USA Network

Men nå har motemagasinet Vanity Fair fått tak i noen opplysninger, og de kan avsløre at Markle angivelig ikke vil ha én kjole, men to. Hun skal ha en tradisjonell brudekjole på mottakelsen og under seremonien, og så skal hun bytte til en glamorøs, mer sofistikert kjole for kveldens fest.

– Planen er at hun skal bytte etter seremonien, slik hun kan feste inn i natten i noe glamorøst og mindre stivt. Hun gleder seg veldig til å overraske alle, spesielt Harry, sier en kilde nær Meghan til Vanity Fair.

KATE SIN KJOLE: Da hertuginne Kate giftet seg, hadde hun lange blondeermer på kjolen. Foto: Martin Meissner

Ved å velge to kjoler følger hun i hertuginne Kates fotspor. Hun hadde to ulike kjoler da hun giftet seg i april 2011.

– Tradisjonell og elegant

Kilden røper også litt som selve kjolevalget:

– Brudekjolen skal være tradisjonell og elegant. Det er snakk om blonder og ermer, og Meghan har jobbet tett med designeren, som har taushetsplikt, sier kilden.

Verken publikum eller prins Harry skal vite hvem designeren er. Men det ble helt bensin på ryktebålet da Daily Mail denne uken hevdet at merket Burberry har hatt flere hemmelige forretningsmøter, som kan handle om denne kjolen.

– Ville vært en stor gest

Redaktør for det norske motemagasinet Melk & Honning, Ida Elise Einarsdottir, påpeker at dette ville vært et patriotisk valg, ettersom Burberry er et britisk motehus. Markle har flere ganger før vist seg i Burberry-klær.

– Det er ikke et opplagt valg, men et veldig britisk valg. Og jeg holder selv en knapp på at Burberry har fått oppdraget. Det ville vært en stor gest til designeren, Christopher Bailey, som takker for seg i Burberry i år, sier Einarsdottir.

Hun har også designere som den folkelige Erdem, som blant annet laget en kolleksjon for H&M, på blokka. Han kan være aktuell for Markle, som har et folkelig image. Siden hun ikke er britisk selv, kan det godt hende hun går utenfor Storbritannias grenser for å finne en designer.

TIDENES KJOLE: Diana i sin brudekjole på bryllupsdagen i 1981. Foto: Files

– Tror hun vil vise mer hud

Men det kan også hende at hun går i Kates fotspor og hyrer motehuset Alexander McQueen, som designet den kongelige brudekjolen i 2011.

– Det var kontroversielt da Kate valgte McQueen, ettersom det er en kontroversiell designer. Men Kate endte likevel opp med en ganske tilknappet kjole, med lange ermer. Jeg tror Markle vil vise mer hud. Jeg håper at hun ikke går for hals og lange ermer, sier Einarsdottir.

Det at Markle velger å ha to brudekjoler er ikke noe rart, mener Einarsdottir. Det blir mer og mer vanlig, også i kongelige bryllup, at man skifter underveis.

– Dette åpner opp for at hun kan ha to designere – kanskje både en britisk og en amerikansk, sier moteeksperten.

– Tror du Markle vil hylle Diana på brullupsdagen?

– Det er det mange som er spent på, og jeg tror det er sannsynlig at hun kommer til å bruke et arvestykke, et diadem eller smykke, på den store dagen. Men jeg tror ikke hun kommer til å prøve å kopiere kjolen – Dianas utrolige bløtkakekjole kan man aldri måle seg med, sier Einarsdottir.