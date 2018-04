For omtrent ett og et halvt år siden flyttet Chris Medina (34) til Norge.

Den amerikanske artisten bosatte seg i Oslo og startet sitt nye liv sammen med sin norske kjæreste Silje Skylstad Gotaas (31), som han har fått en datter sammen med.

Medina, som denne våren er aktuell i Århundrets stemme på TV 2, måtte ofre en god del da han valgte å etablere seg i Norge.

– Jeg savner USA hver dag. Det jeg savner mest er selvsagt familie og venner, men jeg savner også å kunne reise rundt i USA som musiker, sier Medina til TV 2.

Før Medina flyttet til Norge, reiste han rundt i hjemlandet sitt og jobbet sammen med andre musikere med blant annet låtskriving. Han hadde kjøpt seg en bil og kjørte fra musikkstudio til musikkstudio.

– Jeg elsket den livsstilen. Det var moro og givende, og jeg følte at karrieren min vokste på det. Men det har jeg ikke mulighet til å gjøre like ofte nå som jeg bor i Norge, sier han.

Kan ikke reise ubegrenset

Medina har nå midlertidig oppholdstillatelse i Norge, og han kan søke om en permanent løsning når han har bodd i landet i tre år.

Dersom man ønsker å søke om permanent oppholdstillatelse, sier Utlendingsloven at man de siste tre årene ikke kan ha oppholdt seg utenfor Norge mer enn syv måneder til sammen.

I praksis betyr det at Medina kun kan reise ut av landet i et par måneder i løpet av ett år.

– ​Det gir meg dårligere muligheter til å etablere meg i den amerikanske musikkbransjen. Jeg kan ikke reise til Los Angeles i tre måneder, ta en måned i New York og en måned i Sverige, sier Medina, som heller ikke får besøkt sin amerikanske familie så ofte som han ønsker.

Medina fikk kjæresten til å strigråte: – Jeg elsker deg, kjære!

Familien er viktigst

Men 32-åringen er åpen om at familielivet hans i Norge har blitt viktigere enn å reise og bygge opp karrieren i utlandet.

– Den reisen jeg er på med min datter og familie er uvurderlig. Det er ingenting jeg vil mer enn å være sammen med dem. Det er overveldende å se datteren min vokse, og jeg vil ikke gå glipp av hennes første ord eller hennes første steg, sier han.

Og Medina, som har bodd i Norge siden desember 2016, trives i landet.

– Jeg føler meg heldig. Den norske kulturen har gjort meg roligere, sunnere og lykkeligere, sier han.

Måtte ta et valg

– Var det vanskelig å velge mellom karrièren i USA og familielivet i Norge?

– Det var ikke et vanskelig valg å ta, men det er vanskelig å akseptere at jeg må ta det valget. Jeg gjorde det bra i USA og følte at jeg var nærme å jobbe med store artister. Men jeg er glad for at jeg kan etablere meg i underholdningsbransjen i Norge og Skandinavia, sier Medina, som håper å kunne jobbe med norske artister og låtskrivere i fremtiden.

– Og jeg kan gi ut musikk uansett hvor jeg er i verden, legger han til.

Selv om han ønsker å jobbe i studio med andre artister i fremtiden, så skal han ikke slutte med å gi ut sin egen musikk. Tidligere i år slapp han låten «Cut me», og han avslører at det er en ny låt på vei til sommeren.

Chris Medina sang for sin datter: – Vakkert

​​Norskkurs

For å kunne søke om permanent oppholdstillatelse etter hvert, må han også gjennomføre norskopplæring og opplæring i norsk samfunnskunnskap.

Det betyr 600 timer med norskkurs og 50 timer med kurs i norsk samfunn og norske lover for Medina.

– Jeg har satt norskkurset på pause mens jeg er med i Århundrets stemme, men etterpå skal jeg gjøre det ferdig. Samtidig tror jeg at den enkleste måten å lære språket på, er å snakke norsk med andre folk, sier Medina, som vedgår at han forstår en god del nå, men at han har problemer med å formulere seg på norsk.

Låtvalg

Denne lørdagen er det 70-tallet som er i fokus i Århundrets stemme, og Medina har valgt Elton John-låten «Tiny Dancer».

Medina bestemte seg for «Tiny Dancer» både fordi den er med i hans favorittfilm «Almost Famous» og fordi han kan relatere til låtens tekst.

– Låten beskriver opplevelsen av å være på reise og møte en ny kultur. Han synger om hvor sjarmert han ble av Los Angeles og hvordan kulturen gjorde inntrykk på ham. Det var slik jeg følte det da jeg kom til Norge, sier han.

Artistene skal også bryne seg på et gruppenummer denne uken. Sammen med Erik Søfteland og Daniel Owen skal Medina gjøre en Queen-medley.

Færrest stemmer

Nå som det kun er fem artister igjen i TV-programmet, innrømmer Medina at konkurransen har tilspisset seg.​​

– Det er mer press nå, og alle artistene har nådd et høyere nivå. Vi pusher hverandre hele tiden, sier han.

Disse låtene fra 70-tallet synger de: Øyvind «Elg» Elgenes synger «Hotel California» av Eagles

Eirik Søfteland synger «Burn» av Deep Purple

Chris Medina synger «Tiny Dancer» av Elton John

Frida synger «At Seventeen» av Janis Ian

Daniel Owen synger «Rock With You» av Michael Jackson

I tillegg skal Elg og Frida synge ABBA sammen, og Daniel, Eirik og Chris skal synge Queen.



Forrige uke havnet Medina blant de tre med færrest stemmer sammen med Daniel og William Hut (44). Sistnevnte måtte forlate konkurransen.

Medina forteller at han har veldig lyst til å nå finalen av Århundrets stemme, og at han derfor har tatt en vurdering på hva han skal gjøre bedre til neste sending.

– Målet mitt har hele tiden vært å bare gjøre mitt beste, men jeg er et konkurransemenneske, så jeg blir mer og mer sulten på seieren desto nærmere vi kommer mot slutten. Og det som skremmer meg mest, er at jeg ikke får være med på moroa gjennom hele sesongen dersom jeg ryker ut nå, sier han.

Se Århundrets stemme lørdager klokken 20.00 på TV 2. Du kan også se programmet på TV 2 Sumo.