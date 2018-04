– Det er å leke med andres liv, sier Sven Helge Ingebrethsen, som kjørte en bil som var livsfarlig sveiset sammen av Olsen bil.

Bilforhandleren i Grimstad hadde gjennom flere år solgt biler med alvorlige feil og mangler. I en storaksjon gjennomført av Statens Vegvesen i fjor ble hele 400 av 1.000 biler fra Olsen bil underkjent. Mange var svært trafikkfarlige.

– Det verste synes jeg var at airbagene ikke var i funksjon. De var enten tapet, stripset eller bare satt samme i en krusedull, forteller seksjonsleder Einar Eskilt i Statens vegvesen Region Sør til TV 2 hjelper deg.

– Selger biler igjen

Bilforhandleren ble slått konkurs, men ifølge bladet Motor selger den tidligere daglige lederen fortsatt biler. Det kommer frem i en større artikkel om uærlige bilforhandlere i Norge.

– Vi har fått inn tips og også salgsmeldinger som viser at det skjer, sier Eskilt.

Gjennom sin advokat Lars Christian Sunde i advokatfirmaet Elden sier bilforhandleren at han ikke driver noen virksomhet nå, og han nekter også for å ha gjort noe galt.

Men han vil ikke kommentere hvordan 400 av 1.000 biler ble underkjent av Statens vegvesen. Begrunnelsen er at det fortsatt pågår politietterforskning i saken.

Mange rammet

Familien Refling var blant de som kjøpte bil fra Olsen bil. De betalte 450.000 kroner for en romslig Volkswagen Multivan som var perfekt for familien på fire. I fire år kjørte de rundt i det de trodde var en sikker bil. Det viste seg å være langt fra sannheten. I storkontrollen til Statens vegvesen ble det avslørt at bilen var trafikkfarlig sveiset sammen.

– Vi fikk kjøreforbud på bilen der og da, sier Ruben Refling og tilføyer:

– Vegvesenet forklarte oss at de bærende stolpene på bilen skal beskytte deg. Men på vår bil var alle stolpene kuttet av og sveiset på igjen, og dermed ville de heller klappet sammen som et trekkspill. Det hadde vært fatalt hvis vi krasjet med bilen, sier han.

LIVSFARLIG: Bilbeltet ikke skikkelig festet. Foto: Statens vegvesen

Det som sjokkerte mest var at bilbeltet på passasjersiden ikke var boltet fast:

– Det var bare festet i plasten. Så hadde vi fått en ordentlig bråstopp ville personen som satt i det setet vært klint inni dashbordet, sier Ruben.

To forskjellige biler

Bente Hauger hadde kjøpt en Suzuki som var sveiset sammen av to bilvrak hos Olsen bil.

– Det var umulig å se, sier mannen hennes, Sven Helge Ingebrethsen.

RAMMET: Bente Hauger og Sven Helge Ingebrethsen. Foto: TV 2 hjelper deg

Under kontrollen hos Statens vegvesen ble det klart at den var trafikkfarlig og underkjent.

– Jeg tenker på hva som kunne skjedd hvis vi hadde havnet i en ulykke, sier Hauger.

Stort omfang

Olsen bil ble avslørt i forbindelse med at bankene skulle innfri deler av pengene de hadde lånt til firmaet. Bjarøy Gruppen i Tønsberg har spesialisert seg på slike oppdrag. Da de besøkte Olsen bil i slutten av 2016, ble de møtt av en rekke bilvrak og biler som var sveiset sammen. Bjarøy fattet fort mistanke om at reparasjonene ikke var riktig utført og fikk bilene undersøkt hos Statens vegvesen.

VRAK: Hundrevis av biler på tomten til Olsen bil. Foto: Bjarøy Gruppen

– Vi har kjørt 450 av de 800 bilene på skraphaugen rett og slett, sier daglig leder i Bjarøy Gruppen, Hans-Petter Bjarøy.

Det ble snart klart at Olsen bil hadde lånt mer penger enn verdien til bilparken, og det gikk mot en konkurs. I den forbindelse opprettet Bjarøy vakthold på tomten.

– Vi så fort at biler forsvant, blant annet en dyr BMW som forsvant hjem til en av de ansatte. Så derfor måtte vi ha døgnkontinuerlig vakthold, sier Bjarøy.

Han hevder også at den daglig lederen av firmaet brente papirer på tomten.

– Jeg så ikke hva han brant, men jeg regner med at det var noe offentligheten ikke skulle se, sier Bjarøy.

ANHOLDT: Den daglig lederen ble satt i varetekt. Foto: Stein Larsen/Agderposten.

Siktet

Daglig leder i Olsen bil er blant annet siktet for grovt bedrageri, dokumentfalsk og korrupsjon. 15 tidligere ansatte og nærstående er også mistenkt og siktet i saken.

Den tidligere daglige lederen sier via sin advokat Lars Christian Sunde at han ser frem til å møte i retten dersom saken skulle ende med tiltale.