Det er kun en måned igjen til Hollywood-stjerna Meghan Markle (36) skal tre inn i de kongeliges rekker i Storbritannia.

Det spekuleres heftig om detaljene rundt det store kongelige bryllupet, der Markle skal si ja til sin prins Harry.

Det er lekket detaljer om Meghan Markles hemmelige brudekjole, og det spekuleses mye rundt hvem som står på gjestelista.

Det er forventet at mange av skuespillerne fra tv-serien Suits kommer, samt Spice Girls og mange av Harrys kjendisvenner.

Inviterer ikke søsknene

Det som også virker rimelig sikkert, er at ingen av Meghan Markles søsken blir invitert – de er nemlig svært skandaleomsuste.

Både broren Thomas Markle (51) og søsteren Samantha Grant (53) har gått hardt ut i britiske tabloider og sagt mye ufordelaktig om den kommende hertuginnen. De har stadige oppslag og videoinnslag i Daily Mail, Daily Express og The Sun.

Broren har havnet i politiets søkelys flere ganger, blant annet for å ha truet kjæresten sin med pistol. Han har fortalt at det kongelige bryllupet virker opprivende på familien og at Meghan har glemt hvor hun stammer fra.

Han sier også at hun prøver å gi et falskt inntrykk av at hun er den nye Diana.

Søsteren med anklager

SAMMEN MED SØSTEREN: Samatha Grant delte dette bildet på Twitter. Bildet viser henne og Meghan Markle da hun graduerte på universitetet i New Mexico i 2006. Foto: Samanta Grant/Twitter/Privat

Søsteren, på sin side, har anklaget Meghan for å være snobbete og for å heve seg over familien. I tillegg har hun flere ganger delt et slektstre, som hun mener beviser at Markles-slekta også har kongelig blod.

Hun mener det er en blodig fornærmelse at Markle ikke har invitert sin egen familie.

Senest denne uka delte det som skal være Samantha Grants twitter-konto et innlegg, adressert rett til prins Harry:

– Det er på tide å manne seg opp, Harry. At du roper høyt om humanisme hjelper ikke, når du tillater at Meg ignorerer Markles-ene. Det er en selvmotsigelse. Noen må påpeke på at keiseren ikke har noen klær på, skrev hun.

Kontoen er i ettertid gjort privat.

Inviterer kanskje bare foreldrene

TV 2s kongehusekspert, Kjell Arne Totland, mener at Markles søsken kan skape hodepine for det kommende brudeparet. Han sier at det antagelig er Meghan selv som bestemmer hvem som blir invitert.

– Det kan nok hende det bare blir de fraskilte foreldrene hennes som får komme, sier Totland.

– Når det gjelder Meghans langt eldre halvsøsken, skal det være et faktum at de ikke har hatt kontakt på mange år og ikke lenger står på god fot med hverandre. De har jo til og med gjentatte ganger uttalt seg ufordelaktig om Meghan, sier han.

Kan hende de dukker opp

Likevel tror han at det kan hende de dukker opp i Windsor i mai:

– Jeg ser ikke helt bort fra at særlig Samantha kan dukke opp i Windsor uansett – i regi av en av tabloid-avisene. Men hun kommer nok ikke innenfor de tykke murene på Windsor slott, hvis ikke Meghan selv ønsker det, mener han.

– Jeg tror faktisk faktisk flere amerikanske og britiske tabloider kunne være troende til å finne på noe slikt, sier han videre.



Den hele og fulle gjestelisten får nok ikke pressen tilgang til.

– Gjestelisten til selve vielsen og mottakelsen etterpå betraktes som privat og vil nok aldri bli offentliggjort i sin helhet. Så bortsett fra dem som selv sier at de er invitert, og de man kjenner igjen på selve bryllupsdagen, vil vi nok ikke få en fullstendig oversikt, sier Totland.