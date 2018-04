Etter både serie- og NM-gull i hans første sesong som Storhamar-trener, gikk det mange rykter om 40-åringen skulle ta over Allsvenskan-klubben Leksand.

Hovedpersonen selv dementerte ryktet, og nå bekrefter Storhamar at Söderström fortsetter på Hamar neste sesong.

– Vi hadde møte med Fredrik i går, så han blir med videre. Han ville bare forsikre seg om at både ledelsen og spillerne var fornøyd med jobben han har gjort. Noe vi selvfølgelig er, forteller leder av sportsutvalget i Storhamar, Sjur Rakstad-Larsen til TV 2.

Söderström går da i gang med sitt andre år av toårs-kontrakten med klubben.

– Nå har vi noe å forsvare

Storhamar tok deres første NM-gull på ti år, da de vant finaleserien 4-1 mot naborival Lillehammer.

Söderström selv er meget fornøyd med hva de har oppnådd, men føler samtidig at han fortsatt har mye å utrette i norsk hockey.

– For det første har det vært et fantastisk år der vi klarte å ta bøtta hjem til Hamar. Det var en fantastisk følelse. Når vi nå ser fremover er vi i en situasjon der vi har noe å forsvare. Når du er regjerende mester vil naturlig nok alle lag slå deg, og det er en utfordring. I tillegg kommer Champions Hockey League, der det kjapt kan gå til helvete hvis vi ikke tar det på alvor. Men med stor oppslutning fra publikum og en proff organisasjon ser det bra ut, sier Söderström til TV 2.

40-åringen har tidligere erfaring som trener fra Allsvenskan-lagene IK Oskarshamn og Nyköping, i tillegg til Leksands junioravdeling.

– Han er viktig for norsk hockey

TV 2s ishockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm mener dette er meget gode nyheter, både for Storhamar og norsk ishockey.

– Han er rett og slett en nytelse for de som er opptatt av sporten, og ikke klovneriet. Han er en person det er lett å bli glad, og norsk ishockey trenger den innstillingen og de verdiene han representerer. Det fremmer sporten nasjonalt, og jeg mener han er viktig i norsk hockey, sier Dahlstrøm.

Söderstrøm selv er smigret over rosen - som kommer fra mange hold.

– Det gleder meg å høre at folk syns jeg gjør en god jobb. Jeg tenker at jobben min som trener er å være en ambassadør også utenfor garderoben. Ikke bare for Storhamar, men også for norsk hockey. Det har vært en stor omstilling å dra fra svensk hockey, for idretten er større i Sverige. Det er ikke noe å legge skjul på. Jeg føler jeg har fått en fin fot inn norske hockey dette året, og da vil jeg bidra med min erfaring fra Sverige for å løfte sporten ett steg videre også i Norge, understreker han.

Forrige uke ble det kjent at stjernespiller Kodie Curran forlater klubben til fordel for svenske Rögle, men Storhamar har allerede begynt å se seg om etter forsterkninger.

Ifølge Hamar Arbeiderblad skal de blant annet være interessert i å hente Stavanger Oilers Eirik Salsten hjem til Hamar.