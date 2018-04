23. mars falt dommen i den såkalte Sult-saken som handlet om blant annet drapsforsøk, ransplanlegging og innførsel av narkotika.

Påtalemyndigheten ville dømme 30-åringen til 14 års fengsel, men han ble frikjent på det ene tiltalepunktet. Han ble imidlertid dømt for å ha innført 50 kilo hasj sammen med blant andre NOKAS-dømte Metkel Betew.

30-åringen ble også dømt etter paragraf 60a-paragrafen, ofte omtalt som «mafiaparagrafen», som omhandler straffbare handlinger begått av en «organisert kriminell gruppe».

Til sammen ble han dømt til fire år og seks måneders fengsel, men 30-åringen har anket dommen fra tingretten.

Klikket hos frisøren

Nå er han tiltalt i en ny straffesak. I august må 30-åringen møte i Oslo tingrett.

En lørdsagskveld i 2016 skal han ifølge tiltalen ha troppet opp i en frisørsalong i Oslo sentrum. Politiet mener at han oppførte seg truende og aggressivt fordi kameraten hans ikke var fornøyd med hårklippen han hadde fått hos frisøren. De som befant seg i frisørsalongen ble ifølge tiltalen skremt av 30-åringens oppførsel.

Mens han skjelte ut frisøren, forsøkte en tilfeldig kunde å be mannen om å roe seg. Det likte 30-åringen dårlig. Han grep etter en saks. Den brukte han til å skamklippe den kvinnelige kunden som befant seg i frisørsalongen.

I tiltalen står det at han holdt hardt i kvinnens hår mens han klippet vekk store deler av håret på venstre side av hodet. Etter hva TV 2 forstår, kjente ikke offeret og tiltalte hverandre.

Tidligere dømt for drapsforsøk

Mannens forsvarer, Morten Furuholmen, sier til TV 2 at hans klient nekter straffskyld. Utover det ønsker ikke Furuholmen å kommentere tiltalen.

30-åringen er i tillegg tiltalt for vold mot politiet, etter at han dyttet en kvinnelig politibetjent i ansiktet og tok kvelertak på en politimann da han skulle pågripes i april i 2016. Ifølge tiltalen gjorde han dette for å unngå å bli pågrepet.

Han må også svare for ett tilfelle av råkjøring, etter at ble tatt i 125 km/t i en 80-sone senere i 2016. Mannen er tidligere dømt for drapsforsøk og mindre narkotikaforbrytelser.

Det er satt av tre dager til behandling av saken i august i år. TV 2 har vært i kontakt med påtalemyndigheten, som ikke ønsker å kommentere tiltalen på nåværende tidspunkt.



Dømt igjen i april

I slutten av april i år ble han også dømt for å ha medvirket da hans daværende kjæreste slo og sparket en annen kvinne gjentatte ganger høsten 2016.



Han ble da dømt til to år og seks måneders fengsel, en fellesstraff sammen med brudd på vilkårene for prøveløslatelse etter dommen for drapsforsøk.



Denne straffen komme i tillegg til dommen i den såkalte SULT-saken.