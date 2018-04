For 20 år siden kapret Kristin Bortolotti (tidligere Frogner) rollen som Charlotte Anker-Hansen i Hotel Cæsar, og ble rikskjendis over natten.

Da hun for seks år siden ble mamma for aller første gang, mistenkte hun at det kunne være noe galt med sønnen Leo.

– Vi trodde han var sen språklig fordi vi reiste mye frem og tilbake mellom Norge og USA. Men etter at han fylte to år så begynte jeg å oppsøke leger og spesialister, for da synes jeg det begynte å ta lang tid.

Autisme

Det skulle gå over ett år før hun fikk beskjed om at det var autisme, og legene mente at Leo aldri ville utvikle verken fantasi eller empati.

– Det var et sjokk for meg. Jeg visste veldig lite om autisme og jeg hadde utdaterte holdninger, forteller tobarnsmoren til God morgen Norge, og legger til:

– Jeg trodde at dette var mennesker som ikke er interessert i kontakt, som er kalde, som ikke liker å bli tatt på. Utdaterte gamle holdninger, som jeg har lært at er myter som bør avlives.

Livet ble ikke som forventet. Kristin gikk gjennom en prosess der hun bearbeidet sin egen sorg samtidig som hun ble kjent med barnet sitt på nytt.

– Det er litt fremmedgjørende å få sånne betegnelser og kliniske evalueringer på sitt eget barn.

– For meg var det uakseptabelt

Det Kristin hang seg aller mest opp i var legens beskjed om at sønnen aldri ville utvikle fantasi og empati. 40-åringen fant frem blyant og ark, og begynte å tegne i protest.

En av Kristins tegninger fra barneboken «Den magiske pappesken».

– For meg var det uakseptabelt at et barn ikke skulle kunne utvikle fantasi. Jeg begynte å tegne at sønnen min lekte en klassisk fantasilek med søsteren sin. Det var et ønske om å inspirere han til å leke og utforske, forteller hun.

Tegningene resulterte i barneboken «Den magiske pappeske», som er sterkt inspirert av Leo (6) og lillesøster Natasha (4).

Har både empati og fantasi

– Leo har utviklet fantasi i sitt eget tempo, og den er fortsatt i full utvikling. Og han har absolutt empati, det er ikke på grunn av min bok, men fordi han er unik som det alle andre mennesker på autismespekteret er. Han er veldig glad og stolt av boken.

– Én prosent av verdens befolkning får påvist autisme. Vet du noe om hva du kan forvente av fremtiden til Leo?

– Man blir veldig flink til å leve i nuet. Også er det best å ikke spå for mye om fremtiden, men å bruke øyeblikket og møte barnet der det er.

– Jeg tror åpenhet fører til mer bevissthet, mer kunnskap og mer forståelse. Det vil skape en bedre verden for barna og de voksne, og derfor er jeg opptatt av å snakke om dette nå, avslutter Kristin.