– Han er et lykketroll, sier Øyvind Alsaker.

– Sesongens sensasjon, sier Petter Myhre.

– Et fenomen, sier Brede Hangeland.

TV 2s fotballeksperter strør rundt seg med lovord når Premier League-toppscorer Mohamed Salah skal beskrives.

Ekspertene er nemlig rett og slett himmelfalne over det Salah har fått til denne sesongen, noe følgende utsagn skulle være gode bevis på.

– Han har tatt Premier League med storm, og feid alle motstandere av banen. En blir rett og slett glad for å ha lagt opp når en ser Mohamed Salah i aksjon, sier Brede Hangeland.

Thorstvedt: – Hvis du kjøpte Messi, så hadde du håpet å få noe sånt som det her

TV 2s ekspert har selv spilt i en årrekke i Premier League, og vet hva han snakker om. Stopperkjempen får også selskap av en annen eks-PL-proff i å gå langt i beskrivelsene av Liverpool-stjernen.

– Hvis du kjøpte Messi, så hadde du håpet å få noe sånt som det her. Så det har vært helt sykt, altså, sier Erik Thorstvedt.

Den tidligere Tottenham-keepere har nemlig også latt seg blende av Salah, og byr på følgende beskrivelse:

– Jeg vil kalle Salah en zen-gepard. Han er sykt rask - men så har han denne zen-greien, at akkurat når han skal putte ballen i mål, så er han SÅ rolig. Alt faller på plass, nesten litt sånn slow motion. Skuldrene senkes – og så bare skyver han den inn, beskriver Thorstvedt.

Salah gir seg selv 15 poeng av ti mulige

Mohamed Salah selv vet også godt at han spiller strålende for tiden, og er raus når han blir bedt om å sette karakter på prestasjonene sine.

– På en skala frå 0 til 10? 15 poeng!

Salah gliser godt før han fortsetter:

– Neida, jeg tuller. Karakteren overlater jeg til tilhengerne. Det kommer flere kamper der jeg må prestere. Jeg gleder meg til å vinne og score flere mål, sier egypteren når han denne uken intervjues av Premier Leagues egen TV-kanal.

Mohamed Salah er faktisk på skuddhold av Ian Rush sin legendariske klubbrekord med 47 mål for Liverpool i sesongen 1983/84. Salah står med 40 mål så langt denne sesongen.

– Jeg har seks, forhåpentligvis sju kamper igjen av sesongen (dersom laget tar seg til finalen i Champions League, red. anm.). Jeg har en god mulighet til å slå rekorden. Om jeg klarer å sette ny rekord er det kjempestort for meg.

Dette sier TV 2s eksperter om Liverpools Champions League-drøm

TV 2s Premier League-eksperter har selvsagt også god oversikt over Champions League, og mener Salah er hovednøkkelen for Liverpools drøm om å gå til topps.

Kun to hinder gjenstår før en eventuell finale, nemlig to semifinaleoppgjør mot Roma. Og med Mohamed Salah på laget, kan man ikke da drømme om å vinne hele turneringen?

Her er ekspertenes dom rundt akkurat det:

Øyvind Alsaker: – Salah kan skyte Liverpool til topps hvor som helst, også i Champions League.

Petter Myhre: – Liverpool er avhengige av han for å kunne gå hele veien. De er avhengige av at de offensive spillerne fortsatt leverer. Og Salah er jo den som har levert desidert best.

Erik Thorstvedt: – Når du kommer på det nivået som Liverpool er nå, semifinale i Champions League - så trenger du noen enkeltspillere som skal gjøre en forskjell. Der er ulike roller i laget, og Salah er den som kan toppe heile driten, og skyte dem til Champions League-trofeet.

