At elbilene skal begynne å betale i bomring, er ikke det er direkte brudd på de lovnadene politikerne har gitt oss de siste årene?

Jeg ser at det skrives om innføring av dette snart og at det dermed er slutt for ordningen om gratis bom for elbilene. Dette vil utgjøre mye penger for mange og ta bort mye av grunnen til at mange kjøper elbil og sørger for nullutslipp på veiene. Hva tror du dette vil få å si for salg av elbiler og verditapet på de som allerede er ute på veiene?

Benny svarer:

Heisann. Denne nyheten kom sikkert brått på mange, men veldig overraskende er den ikke. Det har ligget i kortene lenge at elbilene etter hvert skal begynne å betale i bomringene, de også. Det viktigste argumentet er at også elbileierene har glede av at det bygges ut nye veier. Samtidig som alle biler sliter på veiene, også de elektriske.

Politikerne har innført en rekke særordninger for elbiler i Norge, alt fra avgiftsfritak og null moms – til en rekke brukerfordeler som for eksempel gratis bomring. Samtidig har det vært et veldig tydelig premiss at dette har vært tidsbegrensede ordninger som før eller siden vil fases ut.

Det har vært gjort for å hjelpe elbilene i gang, og sikre et raskere skifte til elektriske biler. Det kan vi også trygt fastslå at har vært vellykket og effektiv politikk. Ingen andre land i verden har så stor andel elbiler som oss, slik sett er Norge virkelig annerledeslandet.

Skal ha betydelig rabatt

Men det har altså vært klart at dette ikke vil vare evig. I fjor høst fikk vi for eksempel en forsmak på innføring av avgift også på elbiler. Regjeringen la det fram som et forslag, det kom aldri så langt som til Statsbudsjettet. Men det er nok bare et tidsspørsmål før det skjer. Sannsynligvis starter man med de dyreste elbilene og det vil måtte skje gradvis. Innføring av moms ligger nok også i kortene her.

Bomring kommer altså også, men her legger man opp til at elbilene fortsatt skal ha en betydelig rabatt, i forhold til biler som går på bensin og diesel. De får til gjengjeld svi skikkelig.

Derfor tror jeg ikke dette vil få noe å si på hverken salg av elbiler eller verditap. Det ligger forresten svært lavt for de aller fleste elbiler.

Det er ingen tvil om at det kommer til å bli dyrere å bruke elbil de kommende årene. Men i forhold til bensin- og dieselbiler vil det fortsatt være betydelig rimeligere. Dermed tipper jeg også at elbilbonanzaen i Norge kommer til å fortsette i flere år til.

