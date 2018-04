To kvinner ble ranet eller forsøkt ranet i sentrum av Bergen onsdag morgen. Meldingene kom med drøyt 20 minutter mellomrom.

Ranet ved minibank

Først ble en ung kvinne truet til å gi fra seg et pengebeløp i Kong Oscars gate. Meldingen om saken kom klokka 8.15.

– Dette skjedde i forbindelse med uttak fra minibank. Gjerningspersonen løp fra stedet, opplyser Vest politidistrikt på Twitter.

20 minutter senere var det Camilla Mowinckel som ble utsatt for raneren.

Nektet å la seg rane

Mowinckel var på vei til jobben sin i TV 2, da raneren plutselig sto foran henne med kniv på Nedre Korskirkealmenning.



– Han sto og pekte på meg med en liten kniv. Jeg hadde ingen penger på meg. Jeg sa til ham at hvis han stakk meg med kniven, ville jeg kanskje ende opp på sykehuset en uke. Han ville ende opp i fengsel, og fremdeles ikke ha noe penger. Jeg påpekte at det ville være en dårlig deal for ham, sier Mowinckel til TV 2 et par timer etter hendelsen.

Hun sier hun er litt oppskaket etter ransforsøket, men at hun ikke ble veldig redd.

Ga signalement

– Jeg gikk bare videre, og fikk hindret en dame i å gå mot dem, så gikk jeg inn på en butikk i nærheten og fortalte hva som hadde skjedd, sier Mowinckel. Der fikk hun også snakket med politiet og ga en beskrivelse av gjerningsmannen.

– Jeg tenker jo på den 19-åringen som faktisk ble ranet. Det var nok verre for henne enn det var for meg, sier hun.

Den mistenkte beskrives som mann, etnisk norsk, cirka 170 -180 cm høy, slank og iført mørk hettegenser. Politiet i Vest Politidistrikt leter etter vedkommende onsdag formiddag.