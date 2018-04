Mobile vinningskriminelle som bryter seg inn i biler og stjeler verdifullt utstyr, har blitt et betydelig problem i Norge.

I fjor var det en rekke tilfeller der særlig kostbare BMW-er var målet. Så har det vært stille en periode, fram til nå.

I løpet av få dager har nemlig en rekke bileiere i Bærum opplevd at tyver har tatt seg inn i bilene deres på nattestid, og stukket av med blant annet ratt og navigasjonsutstyr. Sist gang: Natt til onsdag:

Samme miljø

– Så langt har vi syv saker av grove tyverier fra BMW. Fem i Oslo og to like utenfor Oslo, sa politiførstebetjent for spesiell innsats i enhet Vest i Oslo politidistrikt, Tonje Reiten, til TV 2 tidligere denne uken.



Politiet ser sakene den sist uken i sammenheng.

– Vi tror ikke det er de samme folkene som står bak alle innbruddene, men fordi det er så mange likhetstrekk, tror vi at de tilhører det samme miljøet, sier Reiten.

Slik kan det se ut når BMW-banden har vært på ferde. Tyvene har vært ute etter lett omsettelig og verdifult utstyr som ratt, airbag, infotainmensystem og lykter. Foto: Politiet

Vet hva de driver med

– Både det vi har sett av innbrudd i tidligere og det politiet nå advarer mot, er klare tegn på at en bør være på vakt. Det er fryktelig kjedelig å oppleve noe sånt som dette, tillegg til at det naturligvis er lite hyggelig at fremmede lusker rundt husene og bryter seg inn i biler, sier Brooms bilekspert Benny Christensen.

– Men politiet sliter med å få tak i de skyldige?

– Ja, det er åpenbart at dette er folk som vet hva de driver med. De jobber kjapt og metodisk og har i flere tilfeller kommet unna, selv når politiet har vært helt i nærheten. Det er antatt at bandene ikke har noen fast tilknytning til Norge. De er mobile og har vanligvis forflyttet seg kjapt, sier Benny.

Ikke lett å gardere seg mot

Han mener høy standard på den norske bilparken kan være én forklaring på hvorfor vi opplever dette. Nordmenn kjøper ofte de dyreste utgavene, særlig at mer eksklusive biler. Det betyr mye attraktivt utstyr, som kan omsettes for betydelige beløp på svartebørsen.

– Hva kan man gjøre for å gardere seg mot dette?

– Det beste er naturligvis en låst garasje, men det er nå en gang slik at ikke alle har det. En alarm kan da være avskrekkende. Og om mulig: Parkere et sted der det både er lyst og mulighet for at mange ser bilen. Et sensorbasert utelys som reagerer på bevegelse kan også være veldig smart. Det koster ikke stort, og kan være nok til å skremme bort folk med uærlige hensikter. sier Benny.

